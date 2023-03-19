減肥｜醫生親授減重5原則　211餐單+飲水　輕鬆剷肉20公斤不反彈

台灣嘉義基督教醫院減重中心副主任暨家庭醫學科主治醫生安欣瑜於臉書分享，曾經有一名女子告訴她想要減重，原因為平時連走個路都會氣喘吁吁，而她也給出了五點減重原則，強調過程中沒有華麗的技巧，僅需要在輕鬆愉快的狀況下健康減重。



而至今也因為這五項原則，成功減去了快20公斤！令人更意外的是，她的先生也因為跟著這五項原則吃，在不知不覺中也跟著瘦了14公斤。

安欣瑜醫師表示，健康減重最重要的就是跨出第一步，且只要遵守以下五個簡單原則：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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健康減重5簡單原則

1. 設定合理的目標

每個月減重2～4公斤。

2. 掌握211餐盤原則並提高蛋白質比例

211餐盤原則為餐食比例中，1／2是蔬菜，優質蛋白質及優質澱粉各占1／4，提高蛋白質比例可減少自發性攝食，避免肌肉流失。白質的部分，又以平均分散於一天攝取為佳，需避免集中一餐中吃下太多蛋白質類食物導致無法吸收。安欣瑜醫師也指出，特需注意華人的早餐大多為澱粉類食物，容易有造成蛋白質攝取不足的狀況。

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3. 減重初期非活動性產熱

若無運動習慣或肥胖程度較高者，初期增加非活動性產熱即可，包括多走路、站著追劇、陪小孩玩、打掃等

4. 減重後期可加入運動

在減重的後期可以加入運動，除了有氧運動外，肌力訓練也非常重要。運動的減重效果不大，但可加強飲食控制效果，以預防復胖。

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5. 其他

睡飽、壓力調適、水分充足，每公斤體重每天至少要攝取30cc的水分。（如60公斤的人每天至少要攝取1800cc的水分）

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：她狂甩20公斤瘦身成功！驚人對比照曝光，醫揭「健康減重5原則」輕鬆剷肉不復胖】