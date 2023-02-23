50歲彭佳慧3招練出0贅肉fit爆身材　高蛋白飲食+4個動作激減9公斤

50歲還有超狂腹肌！金曲歌后彭佳慧日前曬出炫腹照，秀出傲人馬甲線與冰塊腹肌！連Ella陳嘉樺、愛紗都來朝聖！



彭佳慧也說：「50歲了，這個年紀值得被鼓勵！」馬上就來看看她維持好身材秘訣！

50歲彭佳慧3大瘦身秘訣，飲食加運動就是最正確的方法～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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50歲彭佳慧秀傲人冰塊腹肌

只要開始，都不嫌晚！近日彭佳慧秀出自己努力運動、鍛鍊多時的成果，不但身材精瘦，甚至還有馬甲線和冰塊腹肌！她說：「分享一下努力的成果~這個年紀了值得被鼓勵！生了三個之後小腹沒這麼平坦過！」不僅是腹肌傲人，彭佳慧連大腿都0贅肉！纖細又緊實！超狂好身材釣出Ella、愛紗、孫淑媚都說「強」、「好厲害」！

彭佳慧瘦身秘訣

1. 動多少才能吃多少

長年都把身材維持得纖細苗條，彭佳慧一雙美腿不知道羨慕死多少女人！她分享自己之所以能夠一直這麼瘦，都是努力得來的成果！不同於別人「吃多少動多少」，她是反過來「動多少才能吃多少」！非常注重運動的她，這次就是靠重訓把腹肌給練起來！她說保持運動習慣，維持身材和健康最正確的管道沒有別的！

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2. 居家4式狂瘦9kg

如果不喜歡上健身房，居家也有能鍛鍊核心腹肌的運動，彭佳慧會做平板式、橋式、弓箭步下蹲和側平板抬腿，僅僅這4個動作，就讓她在代謝走下坡的年紀，不靠減肥輔助食品就瘦了9公斤！

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3. 高蛋白質飲食

搭配近期的高強度運動，彭佳慧分享自己的飲食多以蛋白質肉類為主，例如一餐她會吃煎雞胸肉+水煮椰菜花+一小塊麵包，或是吃火鍋大量的肉片，或是一盤青菜+煎雞胸肉+2顆水煮蛋+一小碗飯，透過攝取蛋白質來幫助增肌減脂！把肌肉量練起來，不但能對骨骼有更好的支撐，也能提升基礎代謝，並讓身形線條變薄變修長，好處有太多！

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