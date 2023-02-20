整容級減肥｜美國27歲男戒可樂勁減70公斤　由油膩大叔變腹肌型男

超勵志真人減肥事蹟再+1！美國有位男士Taylor Robertson，才27歲就把自己吃成一位147公斤的中年肥大叔！



身上掛滿肥肉腰圍還擴增到116公分，甚至還因為過胖一度在睡眠中呼吸中止！

後來他意識到為了健康一定要減肥，戒掉了「可樂」狂瘦70公斤，減肥前後對比簡直判若兩人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Taylor因錯誤飲食爆肥成中年油膩大叔

明明是27歲的年輕男子，外表卻看起來像50來歲中年大叔！Taylor因進入職場後壓力驟增，導致他變得不愛運動、一天吃兩次速食、還習慣喝酒紓壓！隔天為了要緩解宿醉，又靠大量喝可樂來提神，導致染上「可樂癮」，一天要喝到12罐才能維持精神，身材也橫向發展來到147 kg、116 cm的驚人腰圍！

因睡眠呼吸中止症開始立志減肥

由於過胖的身材導致他患上「睡眠呼吸中止症」，與未婚妻感情也在破裂邊緣，為了健康和挽回感情，Taylor開始戒酒決心重拾健康的生活，他採用「一天一餐」的方式，把高熱量速食換成低脂雞肉和米飯，並進行簡單的有氧運動，從快走、到漸漸可以慢跑，再進階到上健身房做重訓鍛鍊肌肉。

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戒可樂狂剷70公斤，變回肌肉男

其中最大的變化就是他把一天喝12罐可樂的習慣戒掉了，並且開始運動！這讓Taylor在短短9個月內減掉了70公斤，等於剷肉半個自己！而且還練出了結實的腹肌和胸肌、手臂二頭肌，外觀活脫脫年輕了20歲！從中年肥大叔變回年輕肌肉男！額外的好處是，他還省下了每個月的伙食費！接下來他還準備挑戰鐵人三項！未婚妻也重回身邊！減肥成功解決了他90%的人生難題，不得不說~只要有意志力，真的沒有不可能！

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