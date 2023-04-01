40歲女1年急升22磅！原因竟是喝了這款咖啡 營養師勸：別再喝了

【肥胖｜咖啡】不少上班族時常都是早上一杯咖啡、晚上加班再來一杯咖啡提醒，都已經成了都市人的習慣，但正因此習慣成了女生們肥胖的原因之一。近日台灣營養師陳嫚羚在Facebook專頁分享了一個個案，一位年約40多歲的女士因需經常捱夜工作，所以會在晚上喝咖啡，竟在短短一年間體重急升22磅！陳嫚羚營養師亦分享了5個更好、更健康的做法，經常依靠咖啡提醒的大家，不妨可以參考看看！



40歲女經常捱夜工作 靠三合一速溶咖啡提神致體重急升22磅（《校對女王》劇照）

40歲女常捱夜工作 靠溶咖啡提神致體重急升22磅

台灣營養師陳嫚羚在Facebook專頁分享了一個她近期遇到的個案，一名40多歲女士需要經常捱夜工作，每到半夜她都會泡一杯三合一速溶咖啡提醒，有時更會配一點零食。這樣的生活習慣維持了一年，竟使她體重急升22磅，而在專業評估後，建議這位女士停止別再喝三合一咖啡了，同時亦提醒大家三合一速溶咖啡，雖然方便但長久會對健康有影響。

速溶咖啡熱量雖不高 但「奶精」成肥胖主因

三合一速溶咖啡是不少上班族最愛，一拆即可泡出咖啡，而且細看之下1包的熱量只有60-120卡路里，好像不太高，讓不少人以為不會對健康或體重造成影響。但陳嫚羚營養師提到當中的成分「奶精」，容易對健康及體重造成影響，因此不建議太頻繁喝！

「奶精」致肥原因（《付岩洞復仇者們》劇照）

「奶精」致肥原因

陳嫚羚營養師亦分享到，三合一速溶咖啡中的「奶精」是如何影響我們的健康，奶精是加工植物油，在包裝成份表上示上經常會用不同字眼呈現，例如：植物油粉、氫化棕梠油、氫化椰子油及氫化植物油。而當中最常出現的「氫化」，意思是指把原本含有不飽和脂肪酸的植物油，加工轉變為性質穩定、保存期可延長的飽和脂肪酸，進食後除了有熱量問題，也容易增加血中壞膽固醇，提高患上心血管疾病風險。

另外，當植物油氫化不完全的情況下，還會產生反式脂肪容易堆積在體內，很難代謝而造成肥胖，更會提高癌症、心血管疾病、失智症等疾病的風險。

二合一速溶咖啡也非更好選擇（Freepik）

二合一速溶咖啡也非更好選擇

陳嫚羚營養師提到就會有人問：「假如改喝二合一速溶咖啡可以嗎？」她表示分別只在於沒有加糖，但還是有奶精，所以並不會因此是較健康的喝法。另外，陳嫚羚營養師亦提到，咖啡豆磨粉後正常來說香氣會隨時間不斷減少，但速溶咖啡喝起來卻能保有香氣，是因添加了香料，增加了香味及保存期限，而且指出有研究發現，部分人容易因此造成過敏問題，也是要注意的地方。

健康提神好物｜不含咖啡因花草茶（Freepik）

健康提神好物｜不含咖啡因花草茶

其實除了咖啡還有不少夜間提神好物，陳嫚羚營養分享了三個更好、更健康選擇，其一是不含咖啡因花草茶，倒如薄荷茶，可清涼提神，但不含咖啡因對睡眠影響小，最適合晚上加班人士，在完成工作後，同樣可以好好休息。

健康提神好物｜水或無糖氣泡水、香口膠（Freepik）

健康提神好物｜水或無糖氣泡水、香口膠

其二，是水或無糖氣泡水，當我們身體缺水就容易出現疲勞，出現注意力不集中的狀態，晚上可以補充些水分；第三款提神好物是香口膠，咀嚼能增加腦部血流，幫助提神，而且可以避免一直想吃零食，降低攝取過多熱量。

健康宵夜之選｜有飽足感及血糖影響較小的食物（Freepik）

健康宵夜之選｜有飽足感及血糖影響較小的食物

假如晚上餓了，想吃點東西又不希望增加身體太多負擔和致胖，陳嫚羚營養師建議可以選擇有飽足感，同時對血糖影響較小的食物，例如：一杯無糖豆漿或牛奶、一小包無調味堅果、一顆水煮蛋、一碗無調味毛豆等等，都是不錯的選擇。

健康做法｜正常作息及飲食

最後陳嫚羚營養師亦提醒大家，吃宵夜容易增加身體額外的熱量攝取，長期而言不僅有機會增加體重，也會提高胃食道逆流的機會，所以維持正常作息及飲食，才是保持健康的最好方式！