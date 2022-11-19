減肥｜外國女日飲咖啡加「1東西」14天勁甩8磅！握黃金時間助燃脂

【減肥方法｜飲食】相信每位的打工仔對「咖啡」簡直是又愛又恨，沒有咖啡又無法集中精神工作，但長時間飲用又會出現依賴性。眾所周知咖啡內含咖啡因容易上癮，飲用過量更會造成心悸、失眠等問題。不過日本有位著名營養師「安中千繪」證實了日飲咖啡，竟然有效燃燒脂肪2個月可以甩掉1公斤，一同看看當中原理是什麼吧！



【減肥方法｜飲食】一日三杯咖啡勁減1公斤

日本著名營養師安中千繪曾以「咖啡」為題寫了《1天喝3杯咖啡會健康》一本書籍，營養師多年對咖啡減肥法深入研究，書中提及了咖啡中的咖啡因含有活化脂酶、活化棕色脂肪細胞的作用，這些細胞全部都具有燃燒脂肪的作用。營養師亦表示在咖啡中添加一片檸檬片一同飲用的話，減肥效果更佳。

【減肥方法｜飲食】日本著名營養師安中千繪曾以「咖啡」為題寫了《1天喝3杯咖啡會健康》一本書籍（unsplash@Clay Banks）

【減肥方法｜飲食】咖啡加「1東西」減肥效果更佳

檸檬是天然的「脂肪燃燒劑」，營養師解釋檸檬有助促進脂聯素分泌，加快燃燒脂肪及防止脂肪囤積，所以咖啡中額外加一片檸檬更有利減肥。此外，她書中提到在運動前飲用檸檬咖啡，不但有利減肥，且有助減輕運動間的疲勞感，運動中更可提升專注力，從而燃燒更多熱量。

【減肥方法｜飲食】檸檬是天然的「脂肪燃燒劑」，營養師解釋檸檬有助促進脂聯素分泌，加快燃燒脂肪及防止脂肪囤積（unsplash@Zachary Keimig）

【減肥方法｜飲食】把握黃金時間有助燃脂

營養師提醒飲用咖啡後一小時是燃燒脂肪的黃金時間，必須要於這個黃金時間內運動。同時採用「間歇式運動」效果更好。即是運動10分鐘，再休息10分鐘重複3遍，這個方法比起持續運動30分鐘效果更明顯。

【減肥方法｜飲食】採用「間歇式運動」效果更好。即是運動10分鐘，再休息10分鐘重複3遍（unsplash@Jonathan Borba）

若果不常運動的人或不愛運動的人，可以走路或做家務代替，總之是要「動起來」。普通走路30分鐘即可消耗100卡路里，再加上飲用檸檬咖啡可提升代謝率，2個月就可以減甩1公斤，那麼一年就瘦下6公斤。

【減肥方法｜飲食】真人實測：連續飲檸檬咖啡體重有變化

外國曾有不少網民挑戰飲用「檸檬咖啡」，在咖啡中添加檸檬有助燃燒脂肪，其中有一名YouTube用戶KISHA ROSE，她表示連續喝了8天加入了檸檬的咖啡之後，體重出現變化，她直言自己每天飲用咖啡加少許檸檬有助減肥，飲料再加上運動令成功減掉了22磅。不過這些另類減肥方法，都是因人而異，當然最好是詢問一下專業醫生的意見。

【減肥方法｜飲食】KISHA ROSE表示自己在咖啡中連續喝了8天檸檬之後體重出現變化（youtube@KISHA ROSE 截圖）