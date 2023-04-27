減肚腩｜營養師分享8大減水桶腰食物　雞蛋助減腰圍、乳酪減體脂

撰文：Bella儂儂
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即便再努力運動，最難瘦的永遠是小腹！

想要擺脫小肚腩，盲從運動可不夠，更重要的是吃對方式選對食物！除了精緻澱粉類、生冷食物要忌口之外，該怎麼吃瘦更快呢？YouTube人氣營養師Nutritionist Charlene這回便分享，生活中8大「瘦肚子食物」！為想瘦女孩們指點迷津。

8大高效瘦腰食物，選對食對告別水桶腰！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 無糖酸奶

富含豐富益生菌、維他命D、鈣、鉀的酸奶（優格），向來是許多女孩代餐的好選擇，而它不光有著平衡腸道好菌、促進腸胃蠕動、加強代謝的效果，營養師更分享，根據國外研究顯示，每天進食200克的酸奶，持之以恆8個星期，更能有助於減少體脂呢！

2. 花生

再來看到的第二個瘦身食物，著實讓儂編驚訝！花生富含高油脂，且熱量驚人，但適度的攝取反而對於減重很有幫助喔！營養師提到，由於花生中蘊藏豐富蛋白質、維他命B3、E、鎂、膳食纖維、不飽和脂肪酸，能提供飽足感、降低食慾，進而幫助減重！當然了，選擇無糖、無油、無調味的天然花生是關鍵，過敏者也切記要避免。

3. 牛油果

再來也是輕食菜單中的固定班底：牛油果（酪梨）！牛油果富含蛋白質、膳食纖維、維他命A、B、E、不飽和脂肪酸、鐵、鎂，可說是營養滿分的超級食物～而牛油果不光能提升飽足感，更能降低身體發炎的機率，是減重飲食的好選擇，當然了食用過量也容易引起熱量危機喔！

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4. 杏仁

妳是著迷於杏仁的愛好者，還是避之唯恐不及呢？杏仁讓人又愛又恨，若妳愛吃那真的有福了！其蘊含維他命E、葉酸、鋅、蛋白質、膳食纖維、不飽和脂肪酸，能提供飽足感，且控制食慾，適量攝取對於降低膽固醇、呵護心血管也很有幫助呢～

5. 綠茶

減脂食物中當然不能少了綠茶！綠茶擁有豐富維他命C、E、抗氧化能力強的兒茶素及多酚類，能有效清除體內自由基、延緩衰老等，適量飲用，並搭配規律運動，對於減重事半功倍！同時營養師也提醒，綠茶對於胃部的刺激性大，切勿空腹飲用，或者過量飲用！

6. 三文魚

接著是儂編最愛的三文魚（鮭魚）！三文魚也是許多人心中的營養美食，其蘊含豐富蛋白質、Omega-3脂肪酸、維他命B，不只是抗氧化、維持心血管健康的寶藏食材，它更能以助於調節人體賀爾蒙，促進新陳代謝！

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7. 雞蛋

妳也每天離不開雞蛋嗎？雞蛋擁有豐富蛋白質、卵磷脂、維他命A、B、D、E、K、鐵等，其中卵磷脂更能有助減少內臟脂肪生成～營養師更補充，韓國有研究顯示，1個星期進食7隻雞蛋以上，還能降低代謝症候群發生率，同時減少腰圍呢！

8. 黃豆

最後就是豆漿的原生父母黃豆！黃豆富含維他命B、蛋白質、膳食纖維、大豆異黃酮、植物固醇等，不光是日常蛋白質的攝取來源之一，適量搭配無糖天然豆漿，更能幫助腸道蠕動、預防便秘、修飾腹部線條～是減重計畫裡的最佳搭檔！

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