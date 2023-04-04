整容級減肥｜韓女節食減75kg如女團　韓男啤酒肚變6舊腹肌超勵志

這根本是一場韓國減肥大賽！



抖音直播主ralral最近分享一則以討論減肥為主題的影片，引爆全網話題！

內容剪輯了許多素人分享他們的減肥成果，發現無論男生女生，減肥簡直媲美整形，肥宅變猛男、肥妹變女團！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從124公斤→49公斤！沒減肥根本不知道妳很漂亮

其中有一位韓妞超級猛！從原本124公斤把自己硬是減掉了75公斤，足足瘦了一位成年男人的體重！最後她來到49公斤像變了個人，精緻的瓜子臉+時髦的彩妝，不說還以為是哪個女團練習生！前後簡直像不同人的激烈對比，讓直播主驚嘆：「如果你沒有節食，沒人會知道妳很漂亮！」但這位韓妞採用的是激烈的節食方式，餓到大量掉髮頭都禿了，家人也一直拜託她多吃一點，但辛苦後的成果讓她相當滿意！

韓南狂健身瘦了30公斤，從啤酒肚男變8塊肌猛男

也有男性素人表示自己原本很瘦，但隨著年齡增長新陳代謝下降，肚子越來越大！體重來到87公斤，最後靠著運動瘦回57公斤！整整減了30公斤！瘦出精壯的冰塊腹肌和人魚線！但回想運動的過程真的都很痛苦~~ralral說舉辦這場比賽的意義，是想激勵更多人在辛苦的減肥路上獲得動力與鼓勵！

同埸加映：素人實測｜女團維持45公斤的減肥秘訣 4階段減磅技巧1個月瘦7kg（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓女團減肥法盤點！湯匙減肥法最出名

韓國風氣對於外表特別重視，無論穿著打扮或容貌身材，都非常講究，韓女星減肥法更是出了名的嚴苛！最早有「湯匙減肥法」，一餐最多只能吃7湯匙，一匙裡有菜肉飯，雖然進食量少也算營養均衡；後來流行「單一食物減肥法」，如宋慧喬的豆腐餐、朴信惠只吃小黃瓜、朴敏英則是靠蘋果減肥，但營養師提醒這樣做容易營養失衡，恢復飲食後更容易復胖；除此之外還有「低卡熱量餐」，像IU減肥時會把一餐熱量控制在400-800卡內，短期內快速有效卻不能長時間執行！而在現今瘦身風氣不追求乾瘦、而是要瘦得精實健康的風氣下，飲食控制+運動才是讓瘦身效果最能持久的方式。（點擊觀看更多韓國素人成功減肥個案）

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