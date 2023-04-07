去水腫｜醫生分享4大快速消腫秘訣 薏米排濕排毒 不再肥腫難分
撰文：女人我最大
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每次放長假，難免生活作息大亂，又再加上暴飲暴食，整個人腫到差點認不出自己了！
這次，就同時請到王君瑜、鄭名琁兩位美女醫生，一起分享如何透過飲食和保養，消除浮腫的困擾喔！
快速消水腫的4大技巧，找回緊緻肌膚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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消腫技巧
1. 檸檬溫水
連假期間的聚餐飲食，會讓我們的鹽份攝取較多、水份也會滯留在身上；再加上熬夜不規則的作息，整個體重會增加1～2公斤。建議，早上可以喝檸檬溫水或喝黑咖啡，咖啡因有利尿效果，是快速消水腫的好方法。或者，也可以用紅豆水或黑豆水代替白開水，來排除體內的濕氣。
2. 薏仁
吃薏仁（又稱：薏米），也是很好的消水腫選擇！薏仁有助於排便與提高新陳代謝。但特別提醒：懷孕及生理期婦女不宜食用，糖尿病腎病變不適合多吃薏仁。因為，薏仁所含的醣類黏性較高，一次吃太多不易消化，需適量。
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3. 堅果、香蕉
臉部水腫和睡眠、飲食重口味有關係，一定要避免攝取過多的鹽份之外，儘量以清淡飲食來調理，例如可以堅果、香蕉做零食，取代精緻加工的麵包、蛋糕。
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4. 熱敷按摩
若是眼睛浮腫有眼袋，可以每天起床眼罩或熱毛巾，熱敷眼周10-15分鐘活絡眼周循環、會發現黑眼圈瞬間改善很多。臉部浮腫的困擾，也可以利用美容儀，早晚按摩以增加淋巴排毒。萬一，是雙腳感到特別浮腫，可以連續幾日穿著醫療用的200單數彈性褲襪，加強下肢血液回流、並且記得睡前要抬腳至少20分鐘。
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