車貞淑醫生｜53歲嚴正化事業重回高峰！凍齡保養＋靠1招三天甩肉

【車貞淑醫生｜減肥方法】Netflix熱播韓劇《車貞淑醫生》自4月12日首播後，收視從開播的4.937% 一路飆升至11.205%，收視口碑雙收兼且成為今季韓劇黑馬。最近的劇情發展更引來網民熱議，而劇集不僅僅是單純搞笑醫療劇，當中是暗藏著中年婦女的人生議題及醒悟！



53歲嚴正化新劇備受關注！收視口碑雙收成韓劇黑馬

至於劇中飾演女主角「車貞淑」的嚴正化再度憑《車貞淑醫生》登上事業高峰，不少網民都大讚她精湛演技。現年53歲的嚴正化身材依舊火辣，難怪當年被譽為「韓國麥當娜」，早年她更跟韓流性感女神李孝利、韓國人氣女團MAMAMOO成員華莎及Jessi組合「退貨遠征隊」，其凍齡美貌及姣好的身材絕不輸給後輩們，立刻看看她的保養秘訣以及瘦身獨門菜單吧！

53歲嚴正化新劇備受關注！收視口碑雙收成韓劇黑馬（ig@umaizing）

現年53歲的嚴正化身材依舊火辣，難怪當年被譽為「韓國麥當娜」。《SBS 생방송 TV 연예》節目截圖

早年嚴正化更跟韓流性感女神李孝利、韓國人氣女團MAMAMOO成員華莎及Jessi組合「退貨遠征隊」。（ig@umaizing）

嚴正化瘦身獨門秘訣1. 雞蛋斷食法

嚴正化一向都是韓國零贅肉代表，即使年僅53歲的她對自己的身材管理從不鬆懈，她曾為了維持身材線條，採用了「雞蛋斷食法」，類似生酮飲食，短短3天內她只進食雞蛋、咖啡及少量水果，成功減掉1.7kg。

嚴正化瘦身獨門秘訣1. 雞蛋斷食法（ig@umaizing）

嚴正化「雞蛋斷食法」詳細餐單

Day 1

早餐：2顆煎蛋、牛油、防彈咖啡

午餐：3顆煎蛋、牛油、10顆藍莓

晚餐：3顆水煮蛋、Tabasco醬、番茄醬、牛油

小食：三角芝士、紫菜



Day 2

早餐：奄列、杏仁奶、牛油、防彈咖啡

晚餐：1顆雞蛋、芝士、Tabasco辣醬、番茄醬、牛油



Day 3

早餐：2顆煎蛋、牛油、防彈咖啡

晚餐：水煮蛋、15顆藍莓、能量棒、1串年糕



嚴正化瘦身獨門秘訣2. 瑜伽＋重訓健身運動

嚴正化私下喜愛練習瑜伽，這不僅可以調整體態，還能夠減緩內心的焦慮，讓身心靈得以放鬆。此外，她會前往健身房進行重訓訓練，以增加肌肉量，結合有氧運動燃燒脂肪，維持迷人的曲線。同時，嚴正化也會專注於腹部核心訓練，例如捲腹運動。

嚴正化會前往健身房進行重訓訓練，以增加肌肉量（youtube@Umaizing 엄정화tv）

嚴正化也會專注於腹部核心訓練，例如捲腹運動（youtube@Umaizing 엄정화tv）

嚴正化瘦身獨門秘訣3. 水上運動

不時在嚴正化社交平台上看到她到海邊衝浪的照片，衝浪可以達到全身性的鍛鍊，不但核心需要穩定，滑行時也會帶動到上半身的肌肉，是非常燃脂！此外，游泳也是嚴正化瘦身的秘訣之一，游泳不僅可以鍛鍊肌肉、燃燒脂肪，還可以增強心肺功能。過去的研究顯示，游泳者的生理年齡可能比實際年齡年輕，還有抗衰老、延緩衰老的效果。

嚴正化瘦身獨門秘訣3. 水上運動（ig@umaizing）

不時在嚴正化社交平台上看到她到海邊衝浪的照片，衝浪可以達到全身性的鍛鍊。（ig@umaizing）

嚴正化除了對自己身材管理嚴謹外，對面部護膚亦有一套心得，難怪她擁有少女肌般的白滑肌膚，在鏡頭前都絲毫看不到一點的毛孔。

嚴正化凍齡護膚法4. 注重卸妝＋清酒泡浴

嚴正化對於護膚保養都有一套個人心得，平日工作需要經常化妝，因此特別注重卸妝步驟。嚴正化曾分享要保持毛孔清潔，才能增強護膚品的吸收力，從而做好保養，延緩皮膚的老化。

嚴正化凍齡護膚法4. 注重卸妝＋清酒泡浴（ig@umaizing）

身體保養方面，嚴正化表示洗澡時喜歡加入清酒泡半身浴，有助血液循環及減少水腫，使肌膚恢復彈性和光澤，同時清酒有助她放鬆身心。