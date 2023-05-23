「台劇女王」 陳喬恩凸肚變巴掌腰引網議！靠4方法半年勁減24磅

【減肥方法｜陳喬恩】台灣女星陳喬恩自演出台劇《王子變青蛙》、《命中注定我愛你》而備受關注，更被大眾稱為「偶像劇女王」。近年陳喬恩把事業拓展至內地，日前她參加內地綜藝《向往的生活7》大方地以素顏示人，更坦言自己已經有老花，但不服老的她拒戴上老花眼鏡導致剪指甲時看不清。



陳喬恩靠4方法激甩11公斤 一度引網跟風實測

節目上陳喬恩分享停工後的生活，以及跟丈夫Allen由戀綜假裝熱戀，最終步入婚姻殿堂的經過。現年44歲的陳喬恩節目上大方秀出素顏，鏡頭下見到她皮膚依然緊緻白皙，外表一直保持凍齡狀態，過去曾分享過「西柚減肥法」一度引起各大網民的跟風實測，之後她再分享私藏的完整菜單及執行細節，來看看她如何由高峰期的63公斤減到52公斤，體脂更下降8%！

【減肥方法｜陳喬恩】陳喬恩靠4方法激甩11公斤 一度引網跟風實測（IG@iam_joechen）

陳喬恩減肥秘訣1. 西柚減肥法

陳喬恩曾表示自己是一個不常運動又愛吃的人。苦果有工作的話，會以最短時間瘦下來，這樣她會採用「西柚減肥法」去瘦身。以下菜單都是她私人健身教練傳授給她的，只要跟著餐單連續至少吃12天，再休息2天即可。如果有需要可重複此做法。

早餐：半個西柚（可榨汁）無糖、雞蛋2顆（任何煮法皆可）、煙肉2條

午餐：半個西柚（可榨汁）無糖、沙律（醬汁不限）、肉類（任何煮法皆可）

晚餐：半個西柚（可榨汁）無糖、肉類（任何煮法皆可）以魚類為佳、紅綠蔬菜（可配任何調味，牛油也可）或者沙律（醬汁不限）

* 如需要，每餐只可以喝一杯滴咖啡或淡茶，小食則可飲用一杯番茄汁或脫脂牛奶



陳喬恩減肥秘訣2. 把高卡路里食物放在早餐

即使陳喬恩通常會限制自己的食量，但如果她想吃重口味或易引起水腫的食物，她仍會照吃不誤。不過她會選擇在早上進食這些食物，晚上則煮蔬菜，以平衡整天攝取的卡路里。

【減肥方法｜陳喬恩】陳喬恩減肥秘訣｜2. 把高卡路里食物放在早餐 （WEIBO@陳喬恩）

陳喬恩減肥秘訣3. 泡澡消水腫

陳喬恩曾在節目上透露，她是易水腫的體質，因此非常注重泡澡。無論是在家中還是外出旅遊住酒店，她最關心的是會否有浴缸可供使用。如果陳喬恩需要在早上7點準時出門，她會在5點半設定鬧鐘，然後繼續賴床，等浴缸放好水後，泡個約5分鐘就會開始出汗。通常她會泡澡約30分鐘，這個方法對於消水腫非常有效。

【減肥方法｜陳喬恩】陳喬恩減肥秘訣｜3. 泡澡消水腫 （IG@iam_joechen）

陳喬恩減肥秘訣4. 煮蛤湯止饑餓

陳喬恩也分享了自己如何保持不長胖的秘訣。由於她非常愛吃，所以白天幾乎不節制飲食，甚至早上也會吃公仔麵、雞排等高熱量的食物。如果到了晚上感到餓的話，她會用清水煮蛤，再加上蔥和蒜，這樣就能有飽足感而不會長胖。