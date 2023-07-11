褪黑素｜每10港人7失眠、女生居多？iHerb、屈臣氏15款褪黑素推介

【褪黑素屈臣氏、iHerb推介】天氣時雨時悶熱，即使躺在床上很想睡覺，也會輾轉反側難以入睡，容易影響日常甚至健康。近期大熱「維他命B雜」或「褪黑素」等補充劑，可助更易入眠，調整生理時鐘，以下為大家推薦15款安眠保健品，大家不妨參考一下。



每10港人7失眠、女生居多？iHerb、屈臣氏15款褪黑素推介

【安眠保健】本港每10人便有6.8位飽歷失眠，而且以女性、長者和易焦慮人士居多。(《當你沉睡時》劇照)

不少人曾受失眠困擾，中文大學曾在2020年進行一項調查，顯示本港每10人便有6.8位飽歷失眠，而且以女性、長者和易焦慮人士居多，有團體去年亦透過訪問調查表示，失眠人士受問題困擾平均長達68.9個月，即約5年半時間，可見實在不容忽視失眠問題。除了睡前放鬆減壓，也可靠補充劑幫助入眠，同時保持身體健康，以下為大家推薦15款好用的安眠保健品，價錢約為300港元內。

褪黑素推薦1. Nature's Bounty 褪黑素10毫克60粒 $128

購買方法：iHerb

褪黑素有效改善睡眠質素，透過抑制中樞神經活動，幫助紓緩焦慮，並鬆弛肌肉。而褪黑素是種天然助眠劑，可在大腦內產生，同時可通常攝取適量，加快入眠。這款可助緩和心情，改善睡眠健康，醒來時精神更加舒爽和感活力。採用醫級研究成分，經實驗室測試，僅以純淨成分製成，近40年來都得到不少好評。

【安眠保健】Nature's Bounty 褪黑素10毫克60粒(iHerb)

褪黑素推薦2. Solgar 褪黑素5毫克120片 $116

購買方法：iHerb

品牌創於1947年，有著多年歷史，採用科學研究成分，不含小麥或乳製品，而且認可無麩質，適合嚴格素食者服用。特別針對常失眠和想有優質睡眠質素的人使用，幫助鬆弛神經，提升睡眠品質，同時幫助調整體內睡眠周期，更易睡個好覺。

【安眠保健】Solgar 褪黑素5毫克120片(iHerb)

褪黑素推薦3. Natrol 褪黑荷爾蒙高級睡眠10毫克100片 $119

購買方法：iHerb

採用兩層片劑，外層幫助釋放褪黑荷爾蒙，加快入睡，而內層則逐漸釋放，讓整夜都維持好的睡眠質素。補充劑蘊含維他命B6，可助體內產生褪黑荷爾蒙，以建立正常的睡眠模式。

【安眠保健】Natrol 褪黑荷爾蒙高級睡眠10毫克100片(iHerb)

褪黑素推薦4. 21st Century VitaJoy 褪黑素軟糖2.5毫克120顆 $90

購買方法：iHerb

使用全素食成分，經實驗室測試，可以調整自然睡眠同期，加快放鬆心情和入眠。軟糖同時帶有士多啤梨味道，更易入口，只要在睡前半小時咀嚼2粒便可，得到逾3,400個好評，不少網民更表示會回購。

【安眠保健】21st Century VitaJoy 褪黑素軟糖2.5毫克120顆(iHerb)

褪黑素推薦5. EVLution Nutrition SleepMode 60粒素食膠囊 $112

購買方法：iHerb

不少網民都讚有效入眠，甚至在半小時內便有睡意。膠囊含有約5.5毫克褪黑素粉，有助深度睡眠，謁醒來後精神更加飽滿。

【安眠保健】EVLution Nutrition SleepMode 60粒素食膠囊(iHerb)

褪黑素推薦6. JAMIESON維他命B雜丸120粒 $208 (建議零售價$245)

購買方法：屈臣氏

失眠原因有很多，有人或會因壓力和擔憂，而遲遲未能入睡，亦有可能因缺乏維他命B群，而更易患上失眠。維他命B3有助減少淺眠問題，B12亦能減煩燥不安，只要攝取適當的維他命B群劑量，就可改善失眠問題。這款保健品人氣極高，特別針對長時間工作的人，幫助舒解壓力，同時提升工作時的專注力。

【安眠保健】JAMIESON維他命B雜丸 (屈臣氏)

褪黑素推薦7. 加拿大AG「楓之寶」雙效酣睡褪黑素10毫克 $249.9 (建議零售價$406.9)

購買方法：屈臣氏

「楓之寶」褪黑素使用雙重釋放配方，在幫助加速入睡後，部分褪黑素會在睡眠期間逐漸釋放，以持續發揮睡眠功效。

【安眠保健】加拿大AG「楓之寶」雙效酣睡褪黑素 (屈臣氏)

褪黑素推薦8. BLACKMORES強效紓壓配方 $229

購買方法：屈臣氏

保健品採用強效紓壓配方，蘊含維他命B雜、礦物質及多種維他命，同時特別添加西番蓮萃取物等天然草本成分，有效平復情緒，減少焦慮不安或緊張問題，適合長期感壓力的人士選用。產品同時經詔臨床實證，連續服用12周，可改善個人的抗壓效果，為身體增添能量和精力。

【安眠保健】BLACKMORES強效紓壓配方 (屈臣氏)

褪黑素推薦9. 阿斯麥睡眠好(aXivite™褪黑素) 60粒 $268

購買方法：屈臣氏

採用全球專利成分aXivite微囊苯基唐辛子，利用低劑量的褪黑素，達致高效入眠，並確保體內褪黑素濃度達到最佳水平，以最大限度地提高代謝。保健品成分安全，只要睡前半小時吃一粒，便可助輕鬆入睡，醒來後充滿精神活力。

【安眠保健】阿斯麥睡眠好 (屈臣氏)

褪黑素推薦10. HOLLAND&BARRETT 5-HTP甜睡減壓配方 60粒 $158 (建議零售價$356)

購買方法：屈臣氏

若然心情低落難以入眠，可以通過攝取5-HTP（5-羥色氨酸），幫助提升血清素，以改善抑鬱情緒，同時放鬆心情幫助入眠。由於5-HTP不能透過飲食攝取，因此這款保健品有助補充體內的血清素，只要在睡前服用一兩粒，有效穩定情緒，同時改善疲勞和焦慮感。

【安眠保健】HOLLAND&BARRETT 5-HTP甜睡減壓配方 (屈臣氏)

褪黑素推薦11. WEBBER NATURALS 優眠褪黑激素 90片 $228

購買方法：屈臣氏

保健品有效調節生理時鐘，以更快捷地入眠，同時提升睡眠質素，特別適合輪班或未能適應時差的人士。產品每日可吃一次，放在舌下自然溶化，有網民讚試食一個星期後，感覺睡得更好，醒後也不會感到疲倦。

【安眠保健】WEBBER NATURALS 優眠褪黑激素 (屈臣氏)

褪黑素推薦12. 屈臣氏維他命B雜水溶片 15片 X 3筒裝 $129.9

購買方法：屈臣氏

蘊含多種維他命B雜，包括B1、B2、B6、B12、B3、B5及B7，有效提升能量代謝，幫助活能醒腦，減少疲倦感覺。保健品同時加入維他命C、鋅、鈣、鎂和葉酸，以保持身體健康，而且有網民表示服用後，不會覺得太酸，更容易入口。

【安眠保健】屈臣氏維他命B雜水溶片 (屈臣氏)

褪黑素推薦13. TEAZEN安睡飲 10條裝 $119

購買方法：屈臣氏

安睡飲特別使用茶氨酸和GABA，前者可助大腦放鬆，後者則為大腦神經傳導物質，有效放鬆神經，同時抑制過度活躍的神經細胞。同時加入7種寧神香草及酸棗仁，幫助進入優質深層睡眠，改善半夜驚醒多夢狀況。

【安眠保健】TEAZEN安睡飲 (屈臣氏)

褪黑素推薦14. LIFE NUTRITION 紓壓甜睡配方 $269

購買方法：屈臣氏

含有9種強效成分，包括緩釋褪黑激素、非洲醉茄及L-茶氨酸等，有效促進深層睡眠，減少夜醒，同時有助調整睡眠週期，恢復正常作息。只要睡前半小時服食兩粒，就可以改善失眠問題。

【安眠保健】LIFE NUTRITION 紓壓甜睡配方 (屈臣氏)

褪黑素推薦15. GENEXA 深睡咀嚼片 60片 $135 (建議零售價$189)

購買方法：屈臣氏

保健品不含褪黑素，使用有機米糠提取物、紫花苜蓿、燕麥及洋甘菊等舒壓成分，並透過咀嚼增加藥效吸收，幫助提供深睡效果，睡眠期間亦可減少輾轉反側，以延長睡眠時間。