養生台婦戒食油炸、快餐卻得脂肪肝！醫揭她把1水果當正餐吃導致

一名40多歲女子被驗出三酸甘油酯過高，被醫生告誡「吃太油」，然而該名患者卻說自己對於油炸食物忌口不吃，進一步檢視才發現，原來她中午總是以「半顆小玉西瓜」當作一餐，持續1個月三酸甘油酯指數飆紅字。此外，營養師提醒，減肥的人其實可以吃水果，不過，除了要控制攝取量外，還可參考三大原則。



台灣營養師劉怡里提醒「水果不能取代正餐」，她以一個病例做解釋，一名40多歲女子被驗出三酸甘油酯過高，被醫生告誡「吃太油」，被從減重門診轉介給營養師進行飲食調理，然而該名患者卻說自己對於油炸物、美式漢堡等都忌口不吃，不明白為何指數會飆紅字。進一步檢視發現，原來患者中午沒吃飯、肉等食物，而是吃「半顆小玉西瓜」，一個月過後「三酸甘油酯飆到200mg/dl」。

水果減肥3大隱藏陷阱，慎選水果種類和分量，避免食成脂肪肝。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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劉怡里指出，水果所含糖分會在血液中轉變為三酸甘油酯，患者持續一個月把西瓜當正餐，不只會造成三酸甘油酯過高，還可能引發脂肪肝問題。所幸患者戒掉「西瓜當正餐」的習慣，3個月後三酸甘油酯就恢復正常了。

台灣聯安預防醫學機構-聯安診所營養師王貞云提醒，千萬別掉入隱藏陷阱，想把水果當減重聖品，需先搞清楚這幾大重點。

Point 1：水果不適合取代正餐，小心脂肪肝上身

王貞云表示，現在市售水果為求香甜可口大都經過改良，水果中的許多糖份可能都遠遠超出想像，而當糖份攝取遠遠高過身體的需要量，就會產生多種健康的危害。

首先，這些糖份在肝臟代謝後一部分會以三酸甘油酯的形式被儲存在體內，一旦累積過多，就會造成脂肪肝，臨床上也因此常常看到許多身形較瘦的民眾有脂肪肝的現象。

糖份攝取過量，除了身形會跟著走樣之外，也會增加胰島素抗性，埋下血糖過高、糖尿病的隱憂。此外也可能會影響尿酸的代謝，因此千萬別小看糖份對身體的影響。

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Point 2：水果不要太晚吃，盡量八點前吃

王貞云表示，其實並沒有所謂最好的時間點，而是應該依照自身的身體狀況做評估，高血糖、糖尿病者就不建議空腹吃水果，較不利於穩定血糖。一般人晚上也盡量避免晚上八點後食用，且選擇低甜度的水果較好，因為晚上人體代謝較慢，就更容易導致血糖升高或脂肪囤積。此外，除了平日多注意飲食習慣外，別忘了也要定期做血糖、肝臟相關檢查，才是保持健康的最好方法唷！

Point 3：攝取低GI水果

GI值又稱為升糖指數，起初是針對糖尿病患的飲食規劃提出之概念；主要是將食物在吃下肚2小時後，以0~100來呈現血糖提升幅度的高低，現今許多民眾也可參考其數值來作為挑選水果的參考依據，王貞云建議以低GI值的水果為優先選擇：

★ 低GI值：1-55。如︰番石榴（芭樂）、奇異果、車厘子（櫻桃）、蘋果、梨子、橙

★ 中GI值：56-69。如︰香蕉、鳳梨、葡萄、士多啤梨（草莓）、芒果、木瓜

★ 高GI值：70以上。如︰西瓜、荔枝、龍眼、榴槤

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每次吃的水果份量也是重點。王貞云營養師補充，一份水果的量可以用大約是一個拳頭大小來換算，例如小蘋果1顆、葡萄10顆、紅西瓜1片，都等於一份水果。而每人每天大約要吃2-3個拳頭份量即可，若沒注意多吃幾口，就很容易超標。

若血糖較高者，一日2個拳頭內就好，並多以低GI的水果為主，才能健康顧的面面俱到。

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