更年期女士患高血壓增3倍！陳美齡靠1東西克服家族遺傳高血壓病史

高血壓原因是甚麼？高血壓是指血壓持續處於高水平的一種慢性疾病 。若血壓上升並持續處於高水平 ，便可能會引致嚴重的健康問題。根據衞生署資料顯示，本港高血壓的總患病率隨年齡增長而持續上升，比例由15-24歲的4.9%，上升至65-84歲的57.4%！



高血壓原因

香港衞生防護中心資料顯示，高血壓一般無症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病 ，故此高血壓常被稱為「隱形殺手」，超過90%的高血壓個案都無法確定明確的病因 。但一些高危因素讓人較易患上高血壓，包括：攝取過多鹽分、肥胖、靜態生活模式、吸煙、飲酒過量、睡眠不足、壓力、高血壓家族史等。

高血壓｜香港衞生防護中心資料顯示，高血壓一般無症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病 ，故此高血壓常被稱為「 隱形殺手」。(GETTY IMAGE)

日本都曾有調查發現，踏入更年期的女士患上高血壓增加3倍以上，栗原診所日本橋院長栗原毅解釋，因女士更年期後促進脂肪燃燒的女性荷爾蒙雌激素減少、新陳代謝降低，使內臟脂肪容易增加。當內臟脂肪過多會導致血液難以流動，血壓因此上升。若不理會有機會形成心肌梗塞、中風、冠心病、心臟衰竭及慢性腎病，甚至是早逝 。

高血壓｜當內臟脂肪過多會導致血液難以流動，血壓因此上升。(GETTY IMAGE)

高血壓｜日醫：日飲1大匙醋 有效抗血壓

香港衞生署建議大眾要均衡和低鹽的飲食，保持體能活躍及適中體重、戒煙、避免飲酒及處理壓力均有助預防高血壓。除以上方法外，栗原毅醫生建議大眾可每日飲用2大匙（30ml）醋，他解釋醋有助擴張血管及抑制血壓上升。有研究發現，每日飲用1大匙（15ml）醋，持續飲用有效降低收縮壓6.5％、舒張壓平均8％。

高血壓｜日醫：日飲1大匙醋 有效抗血壓 (GETTY IMAGE)

高血壓｜「最強媽媽」陳美齡成功抗血壓全靠吃「這東西」

除了醫生的建議方法外，一眾女星內外兼備保養，其中現年67歲「最強媽媽」陳美齡早於90年代紅遍港日台，又擁有史丹佛大學教育學博士學位，後來她所寫的《50個教育法-我把三個兒子送入了史丹福》亦成為暢銷書。雖然陳美齡多年來醉心於工作中，但是她在工作背後仍要抗癌及為高血壓家族病史奮戰，而她更大方分享多年來維持正常血壓指數全靠吃「這東西」！

高血壓｜「最強媽媽」陳美齡成功抗血壓全靠吃「這東西」 。(IG@agneschan1)

陳美齡曾表示當步入更年期時，就覺察到自己身體有些輕微變化，如45歲時血壓容易上升，50多歲停經後，明明食量跟過往一樣，但小腹卻容易累積脂肪，使她明顯感受到身體的代謝正在下降。

高血壓｜陳美齡曾表示當步入更年期時，就覺察到自己身體有些輕微變化。(IG@agneschan1)

不僅要面對更年期，她當時還要面對乳癌的治療。體重一旦增加，容易令乳癌復發，而且會引起高血壓的問題，所以陳美齡開始堅持每天走路，又會做空氣跳繩來維持體重，同一時間亦會注重3大生活習慣以控制自己的血壓指數，至今血壓仍維持正常。

高血壓｜陳美齡3大生活習慣 至今血壓一切正常

陳美齡平日會留意吃飯方式，盡量避免進食多鹽多油的食物，她表示進食拉麵絕對不會把拉麵的湯喝完。她會保持良好睡眠品質，一般下午3時後不會飲用茶、咖啡等含有咖啡因的飲料，改喝熱水、麥茶；睡前2小時則會泡澡暖身，從而保持良好睡眠質素。最後一點，她為了控制自己的血壓指數，飯前都會飲用一大匙醋，預防血壓上升外，亦防止脂肪累積。