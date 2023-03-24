脂肪肝原因︰突長胖被診斷脂肪肝！單靠1碗湯甩肉22磅＋擊退肝炎

脂肪肝原因是甚麼？脂肪肝日趨年輕化，根據香港中文大學曾有一項研究發現，香港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高。在2015年香港衞生防護中心資料顯示，非酒精性脂肪肝相當普遍。成年人的患病率為27.3%，而每年的發病率則為3.4%。男性為36.8% ，而女性為22.7%，尤其是在較年輕的人口中有所上升。



脂肪肝原因

香港衞生防護中心資料顯示，非酒精性脂肪肝是由多種因素引起的疾病，其發展很多時是 由遺傳傾向、生活模式及環境有關的風險因素等等。在大部分的個案中，非酒精性脂肪肝 與一個或多個代謝綜合症的風險因素有關，即肥胖、空腹血糖異常、血脂異常和高血壓 ，而脂肪肝亦有機會演變成肝硬化，甚至肝癌。

日本曾有一家醫院發現有8成患者在3個月內減重約5kg，但只要減重7％已經可以減少肝的脂肪，而當中減重的方法只是單靠一碗蔬菜湯， 一齊來看看這碗湯到底有什麼神奇的地方！

脂肪肝｜脂肪肝日趨年輕化，根據香港中文大學曾一有一項研究發現，香港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高。（Canva）

脂肪肝｜日女靠一碗蔬菜湯 減重兼踢走脂肪肝

日本長野縣佐久市的市立國保淺間綜合醫院，一名外科醫生尾形哲分享案例，他曾接觸過一名不飲酒，但是一名甜食愛好者的女士。她自小已經堅持維持豐滿身材，惟踏入50歲後，發現儘管食量不變，卻每一個月都胖1kg，因而感到不安決定求醫。最後發現她不僅已罹患糖尿病，脂肪肝也已演變成脂肪肝炎。

脂肪肝｜日女靠一碗蔬菜湯 減重兼踢走脂肪肝（HK01）

女士初時量測身高為156.6cm、體重82.6kg，體脂肪為45.9％，肝指數、血糖均異常，在醫生的治療下，並以30日減重2kg為目標，她只是做足3步驟並僅僅持續3個月身體已有改善。第一，每天必定進食早餐，由於沒有進食早餐直接吃午餐，會令到血糖飆升；第二，早餐不會攝取含糖的食物，如甜麵包或含糖咖啡，可免血糖急速上升；最後，均衡地攝取膳食纖維的食物，膳食纖維有助緩和血糖上升。

脂肪肝｜脂肪肝亦有機會演變成肝硬化，甚至肝癌。（TWITTER@ogatas0520）

不過女士能夠如此快速達成目標，原來她有獨有的「殺手鐧」，她每晚睡前會先煮好「蔬菜湯」，早餐時即可食用。尾形哲醫生提醒，都要留意其他飲食，需要限制醣類，故此攝取白飯要控制在每餐70g，同時要均衡進食肉類、魚貝類以維持肌肉量。3個月後，女士亦順利由82.6kg減至77.2kg，6個月後則降到72.4kg，而體脂肪亦減少了3.9％，至於肝臟機能指標也回到標準；脂肪肝炎都消失無蹤。

3大原因讓蔬菜湯有效改善脂肪肝！減肥、促進新陳代謝

醫生解釋，女士有效踢走脂肪肝全因她的飲食習慣，由於人體每天要攝取20g以上的膳食纖維，換算約為350g的蔬菜，但是實際要計算出每天的攝取量是相當困難，只要「吃平常份量的2倍」為基準即可。而女士飲用蔬菜湯之所以能踢走脂肪肝，醫生列出了3大原因：

3大原因讓蔬菜湯布效擺脫脂肪肝！減肥、促進新陳代謝（TWITTER@ogatas0520）

脂肪肝改善1. 攝取足夠膳食纖維有效控制血糖

尾形哲醫生表示，蔬菜湯加了不少了蔬菜、蘑菇、海藻類等富含水溶性膳食性纖維，進食後人體可攝取到大量的溶於水分的膳食纖維，以及進食到充足的蔬菜份量。

脂肪肝改善2. 促進新陳代謝

第二個原因，剛起床時體溫較低，血液循環較差。若果起來後飲用一碗蔬菜湯，不僅有暖身作用，亦能夠有效改善全身血液循環，同時促進新陳代謝。另外，湯中可額外加入薑泥，還可更進一步提升暖身效果。

脂肪肝改善3. 飽足感+調整腸道機能

此外，人體在睡眠的時候會自然發汗，在不知不覺中流失了水分及鹽分。除了可飲用清水外，蔬菜湯同樣可為人體補充水分，且在進食前飲用蔬菜湯，可防止過量攝取。當飲用過後，可調整腸道機能，促進排便，亦減少肝臟脂肪。

脂肪肝｜番茄菜豆鴻喜菇檸檬湯（1人份量）

材料：小番茄3顆、冷凍菜豆50g、鴻喜菇50g、檸檬汁2小匙、水3/4杯、雞粉1/2小匙、鹽、胡椒少許

做法：

1. 除檸檬外，把所有食材放入耐熱容器內

2. 覆蓋保鮮膜，以600W微波爐加熱3分30秒

3. 之後充分混和，再加入檸檬汁

4. 放入適量食鹽調味即可

