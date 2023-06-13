中暑症狀｜中暑怎麼辦？飲凍水反會脾虛！中醫：這3類人最易中暑

中暑症狀｜不知不覺間踏入6月，最近香港氣溫持續升高，且因颱風影響氣壓，加上地處海邊，濕度較大，在這樣高溫濕熱環境中待久了，由於體內熱量不能及時散發出去，導致體溫調節發生障礙而引起了中暑的症狀。在中醫來看，「暑」作為外感六淫之一，在夏天更是頻發，馬上看看有甚麼要特別注意和中醫推薦的湯水食療吧！



【中暑｜中暑症狀】最近香港氣溫持續升高，且因颱風影響氣壓，加上地處海邊，濕度較大。(getty image)

中暑症狀可分為先兆、輕度、重度

中暑可分為先兆中暑、輕度中暑和重度中暑，其中先兆中暑表現為輕微頭痛、頭暈、眼花、口渴、食欲不振等症狀，體溫正常或略有升高；輕度中暑則除上述症狀外，還有體溫升高至38℃以上，伴有面色潮紅、胸悶、或有大量出汗、面色蒼白、惡心、嘔吐、血壓下降，心慌等表現；而重度中暑會出現突然昏倒或大汗後抽搐、煩躁不安、尿少，有時甚至會出現昏迷。

中暑症狀可分為先兆、輕度、重度(getty image)

如何預防中暑？忌飲冰鎮飲料 容易造成脾虛阻滯

要預防中暑，要從做好防曬開始，避免在烈日下行走，而從事戶外工作的最好工作一段時間後適當休息並且及時補充水分或者電解液。並且夜晚需要保持充足睡眠，有助於身體恢復。飲食方面，不宜過食熱性食品，如牛羊肉、辣椒、花椒等，以免生內熱；不宜過多使用油膩食品，如年糕、粽子、糯米，容易阻礙脾胃功能，造成內虛；三則要喝冰鎮飲料，雖說冷可以退熱，但同時也易傷脾陽，造成脾虛阻滯。

【中暑｜中暑症狀】忌飲冰鎮飲料 容易造成脾虛阻滯(getty image)

正氣不足？這3類人容易中暑

中醫病因學裡，「暑」作為外感六淫之一，在夏天更是頻發。其中先兆中暑和輕度中暑，則成為暑濕傷表。但疾病的發生，往往內因是正氣不足，外因暑邪才有機可乘。中醫體質學中濕熱質、陰虛質、氣虛質的人更容易發生中暑。濕熱質的人常表現為面垢油光，易生痤瘡，口苦口幹，身重困倦，大便黏滯不暢；陰虛質的人常表現為形體消瘦，兩顴潮紅，手足心熱，潮熱盜汗，心煩易怒，口幹，頭髮、皮膚乾枯；氣虛質的人是一種虛性體質，老年人或者久病之人多見，以元氣不足，疲乏、氣短、自汗等氣虛表現為主要特徵。

【中暑｜中暑症狀】「暑」作為外感六淫之一，在夏天更是頻發。其中先兆中暑和輕度中暑，則成為暑濕傷表。(getty image)

中暑怎麼辦？中醫3大建議紓緩中暑後不適

中暑怎麼辦？如果發覺自己或者身邊的人有中暑先兆或輕度中暑，應及時到陰涼通風處休息，並且及時補充水分或電解液。同時可以採用刮痧的方法進行退熱，比如背部脊柱兩側的膀胱經第一二側線、手肘部的曲池穴。用光滑的匙羹柄作為工具，蘸取少量食用油，手持羹柄以30-45°從上而下，用力均勻，至皮膚出現紅紫色為止。至於重度中暑，應該立即前往醫院處理，以免耽誤病情。

中暑怎麼辦？禹中醫：解暑湯水食療推薦

德善堂註冊中醫師鄭禹 香港大學哲學博士 南方醫科大學針灸推拿學碩士 南方醫科大學中醫學學士

解暑湯水食療推薦｜酸梅湯

功效：解暑生津、開胃消食

材料：烏梅5-8枚、山楂8-10片、甘草6片、陳皮1-2片、冰糖適量

做法：

1. 將烏梅、山楂、甘草及陳皮洗淨，加水浸泡30分鐘

2. 將食材放入煲內，加水2-3L水大火煮開，加入適量冰糖，轉小火再煲30分鐘即可

提示：

酸梅湯味酸性涼，不建議空腹飲用，同時經期女士或者脾胃虛弱人士宜少量飲用。無需冰鎮，亦有清涼之感。

