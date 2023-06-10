流汗位置6個揭這些身體隱疾？中醫拆解4大改善體味＋清熱去濕湯水

流汗位置代表這些身體健康問題？《01女生》就流汗位置、汗水形成的成因及改善體味方法詢問了德善堂註冊中醫師李依融，即看看這6個流汗位置代表什麼，讓你更清楚了解到身體的健康狀況！



汗為心之液 汗水過多需注意

汗是由汗腺分泌而成，汗腺處於皮膚真皮層，分佈於人體全身，分別有大汗腺及小汗腺之分，中醫而言：汗為心之液，由精氣所化，不可過泄，若身體局部反覆汗出過多則要考慮是否出現了健康問題。

汗為心之液 汗水過多需注意 (GETTY IMAGE)

中醫解構流汗6大位置對應什麼隱性疾病？

流汗位置 1.手汗腳汗

手掌及腳掌的汗腺密度高，故容易出汗，中醫認為脾主四肢，故手心腳心出汗與脾胃運化有關，脾胃濕熱者或脾胃氣虛者都可致手足心出汗，而現代醫學中，手部汗腺亦由胸交感神經控制，故亦要考慮與中樞神經系統疾病或甲狀腺功能影響有關。

流汗位置 2.頭汗

頭為諸陽之會，有不同經絡循行，汗經陽氣蒸發，太過者會引起亢奮狀態，例如前額汗多則考慮肝陽上亢或胃火重，肝陽過亢亦會引高血壓等症狀，而後頭有膀胱經循行連及頸椎，出汗過多可能與缺鈣、頸椎原因或身體受熱邪有關。

流汗位置 3.鼻汗

肺開竅於鼻，鼻子常出虛汗可能與肺氣虛或肺燥熱有關，同時亦反映免疫力較低，對空氣溫度調節較差，容易感冒。

流汗位置 4.胸口出汗

胸口對應心肺及肋骨區域，虛汗多者為心氣虛，心脾兩虛，亦與自主神經失調有關，要留意血壓情況，另外更年期荷爾蒙失調者都容易出汗在此區域。

流汗位置 5.腋汗

腋下有膽經及心經循行，所以情緒緊張或心氣不足者亦容易出汗，且分佈大汗腺，汗液中分泌含有蛋白質脂肪酸，故內分泌失調者亦容易出虛汗。

流汗位置 6. 腹汗

腹部出汗有上下腹之分，上腹部有胃臟，出汗多見胃有積熱，而下腹包括腸道、膀胱盆腔，慢性婦科病亦可見小腹出汗。

出汗現臭汗味 中醫教4大方法改善體味

出汗現臭汗味 中醫教4大方法改善體味 (GETTY IMAGE)

1. 忌重口味

汗為津液，由水谷之微精氣化生，經常服食肥甘厚味、辛激刺激者，容易導致脾胃濕熱重而引起汗味重，除了忌口外，同時亦應補充適當水份增強代謝。調節腸道︰若果腸道菌群比例失調，過多毒素積聚在腸道，當排汗時身體更容易受細菌影響下而引起汗臭，產生濕熱情況，另外缺乏鎂亦易引起汗味問題。

2. 乾爽衣著

汗水在衣服上可產生細菌而引發汗味問題，故應選取鬆身透氣或棉質衣物以作緩解細菌滋生，一些衣物物料，例如人造絲，尼龍物料較不透氣，排水性低，應避免穿著。

3. 放鬆心情

過份緊張或焦慮的心情會刺激自律神經，令到汗腺更為敏感，容易引起異味，放鬆心情避免神經及皮脂腺過度興奮有助減低汗味產生。

4. 保持運動

適當運動除了增強抵抗力，更有助增強排毒功能及訓練汗腺暢通，以助減低異味改善體質，但運動後應保持身體乾爽，擦乾出汗位置及進行更衣。香料使用過多︰市面上有眾多止汗劑，化學成份過多，長期使用會引起汗腺阻塞，令原本輕微的汗味變成嚴重程度。

另外不少人喜歡用香水掩蓋汗味，香水酒精濃度高，結合汗液中的細菌就會令異味揮發更明顯，建選用成份較天然、無香料的止汗劑，亦可選用中藥物外用止汗味，例如白芷，明礬等藥物。

出汗是等於排毒？如何流汗是屬於正常現象

首先皮膚其中一個功能為散熱，而出汗的目的為調節體溫，幫助人體降溫，現代醫學研究汗液中包含成份除了水外，還有尿素，尿酸，鹽分或重金屬等，故出汗亦有腎的第二個排毒場所之稱，而汗液中除了包含代謝廢物外，更含天然的抗生素，故出汗亦可沖掉表皮中的微生物，有助治療皮膚癢痕及滋潤皮膚。

而汗有分好汗及壞汗之別，生理性的汗是受天氣環境改變或運動後所致，流完汗的感覺應該是舒爽，感到體溫有所下降而涼快，根據汗的量、色、質亦可判斷好汗及壞汗，好汗是無色無太多異味亦可自止，反之則是壞汗。

出汗是等於排毒？如何流汗是屬於正常現象 (GETTY IMAGE)

另外出汗的時期及部位亦有好壞之分，中醫將病理性的壞汗分為數類形容︰分別有自汗，盜汗，黃汗，戰汗，半身汗出。

自汗即無運動無炎熱情況，亦無服用發汗藥物等情況下所出的大汗，多屬素體氣虛所致；盜汗即夜間寐時所出的汗，醒後又無汗，多屬陰虛火旺而致；戰汗即先振栗而後出汗，感到全身發冷伴出汗，多見生病時所發生；黃汗即指出的汗色黃而染衣，多屬濕熱內蘊所致；半身汗出即人體單邊出汗，而非全身平均出汗，多見中風後或機能衰退者。

出汗的時期及部位亦有好壞之分，中醫將病理性的壞汗分為數類形容: 分別有自汗，盜汗，黃汗，戰汗，半身汗出。 (GETTY IMAGE)

李依融中醫：2大清熱去濕湯水食療推薦

夏天清熱去濕湯水推薦 1： 冬瓜薏米海帶排骨湯冬瓜

材料：冬瓜1-2片、薏米30克、海帶15克、排骨適量、生薑2片

做法：

1. 把材料洗乾淨

2. 排骨汆水

3. 加入其他一起煲30-40分鐘飲用即可



夏天清熱去濕湯水推薦 2： 牛蒡土茯苓玉米扁豆湯

材料：牛蒡半條-1條、土茯苓40克、玉米2條、扁豆30克

做法：

1. 把材料洗乾淨

2. 加入所有材料一起煲30-40分鐘飲用即可

