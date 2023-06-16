長期熬夜致身體痛症、亂經！中醫2招調理　薑黃素改善炎症抗氧化

怎樣算熬夜？長期熬夜會怎麼樣？熬夜對於現代人而言，的確是家常便飯，工作加班、夜生活、更甚至「報復性熬夜」，即使早上要上班、上學，凌晨都不願睡覺，玩手機、追劇，吃夜宵等日夜顛倒的生活方式，損害身體健康，帶來不少影響。



日夜顛倒的生活方式除了影響另一天的精神狀態，不少人都會依賴一杯「回魂啡」以助提神。不過，熬夜所帶來的影響，不單可能會令皮膚變差、頭髮會掉，更會引起肥胖，絕非睡一覺就補償得到的！熬夜的危害這麼多，但不少依然故我，利用晚上的時間來恢復內心的自由感，對於「報復性熬夜」這種現代人新常態，註冊中醫「潘子剛醫師」為大家解答相關的疑惑，了解到應該如何改善及調理身體。

註冊中醫「潘子剛醫師」（圖片由受訪者提供）

長期熬夜危害多 可致身體痛症、影響肝臟運作

熬夜為什麼影響甚大呢？因為身體在晚間會進行修復、細胞重生等步驟，熬夜則會破壞身體內的平衡機制，令免疫力下降，血液、器官中的老舊廢物無法好好排走。潘醫師指晚上11時至凌晨3時是肝、膽經血氣最旺盛的時刻，作為最主要的代謝的器官，肝臟在睡覺時會為身體排毒、製造及分泌膽汁至膽囊；同時亦會製造新的化學物質，修復肝臟細胞。

以中醫角度，白天和夜晚是一個陰陽轉變的過程，作息需遵從自然規律，在白天陽氣盛時才活動，晚上陰氣盛則需安靜下來好好休息，故十分不建議大家熬夜，有充足睡眠才能有健康體魄！

熬夜危害多 可引致身體痛症、影響肝臟運作（《當你沉睡時》劇照）

潘醫師更指熬夜主要可導致陰陽失調、肝臟運作不正常等問題，而長期熬夜、不作息，肝臟不能正常運作，大量毒素遺留在身體內，會造成不少過度疲勞而引起的多種炎症問題，例如頭痛、皮膚乾、眼乾、頭痛、肩膊痛、鼻炎、全身痛症等。

另外熬夜對於女生而言，影響更大！因為長期熬夜可以造成內分泌失調，容易導致月經週期紊亂，容易亂經、痛經；隨之影響下，助孕激素分泌不平衡，導致卵子品質降低，容易造成子宮肌瘤及乳腺病變等，甚至不孕。

熬夜如何提神調理？醫師授保健2招：作中醫療程、服食薑黃素

強行早睡又不可行，對於難以改變的晚睡模式，我們又該如何是好呢？潘醫師指我們可以以中醫療程改善身體代謝、以減低身體痛症，例如進行針疚、刮痧、拔罐等。

另外，潘醫師亦建議有熬夜習慣的大家，可以適時服食適量的薑黃素，薑黃素作為近幾年新興的保健食品，具有強效抗氧化、抗炎症的作用，提升內臟的免疫系統，更能夠保護、修復肝臟細胞以及活化肝、解毒的作用。服食適量的薑黃素可以補充身體因熬夜而缺失的陰血津液，達至陰陽調和。

薑黃素作為近幾年新興的保健食品（Gettyimages）

對於薑黃素的具體效用，潘醫師指過去曾有不少研究顯示薑黃素有助改善心血管、糖尿病、膽固醇高、三高肥胖等一些代謝綜合症的人士。另外薑黃素亦有助於舒緩類風濕關節炎、一些血管發炎的狀態、頭痛、肩膊痛、鼻炎(黏膜發炎)、全身痛症等。

薑黃素這樣食才有效！每日攝取量建議？

一般而言任何體質都可放心食用薑黃素，薑黃素特別適合在熬夜後感到身體疲勞、皮膚變差、狀態不佳時食用，現時薑黃素多做成丸劑或飲品類，令薑黃素的濃縮度提高，更易被人體吸收。根據世界衛生組織建議，成人每1kg可食用0至3mg薑黃素，而每人最高攝取量為每天約200mg。

薑黃、薑黃素傻傻分不清？（Gettyimages）

薑黃素與薑黃的分別

坊間不少人都會誤將薑黃素當作薑黃，以為兩者功效一樣，潘醫師提醒其實兩者是有區別的！薑黃是一種植物，普遍作香料之用，而在中醫角道而言薑黃屬於一種藥材，具辛苦、溫特質，可以提升消化系統吸收能力，並有活血行氣、通經止痛的作用。而薑黃素則是存在於薑黃根莖類植物中，由薑黃提取出來的一種成份，對消炎、抗氧化以及強化身體系統十分有效，是比較流行的一種天然補充劑。

薑黃、薑黃素傻傻分不清？潘醫師建議攝取薑黃素製成的丸劑或飲品，因為透過直接食用薑黃，或會影響保健成效，最終或只能吸收到約1%的分量！薑黃素中的薑黃含量成份較低，加上人體能夠吸收的不高，直接食用薑黃素亦會大打折扣。

潘醫師提醒道薑黃素只為保健食品，並非藥物，大家可以輔助常規治療當中，服用薑黃素配合以作幫補身體，令病情減輕，或有機會令服用的藥物減少。