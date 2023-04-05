春分2023｜女生穿緊身衣影響循環！台醫授3招助眠、排毒養生法

春分2023｜有云：「一年之計在於春」，今年 2023年3月21日已進入「春分」節氣，而春分標志著春天的第一天，亦同時代表陽光直射位置逐漸北移，開始晝長夜短。春天除了濕熱悶焗外，忽熱忽冷的氣候亦令人吃不消，沒有好好準備的話可能會導致身體出現一些小狀況！



根據《黃帝內經》認為養生保健比病後治療更為重要，曰「聖人不治已病治未病」，提倡「天人相應」的養生觀，春季養生應該順應春季陰陽的變換，順應大自然來養生，好好滋養身體及調理氣血。

春季養生應該順應春季陰陽的變換，順應大自然來養生（《你是我的春天》劇照）

那麼到底應該如何作好春天的準備呢？對此，雅丰唯心中醫診所陳峙嘉院長在Facebook中分享3招春天必做、必食、必按，亦指能夠有助睡眠、排毒，大家不妨參考一下吧！

中醫師 陳峙嘉｜雅丰唯心中醫診所 院長、中國醫藥大學學士後中醫學系 、台北醫學大學藥學系 學士、碩士、博士研究 （Facebook@中醫師陳峙嘉）

女生穿緊身衣影響循環！台醫：春天正是讓身體的循環變好的機會

每個人都需要睡眠，而睡眠與健康之間有著密切的關係，睡眠質量、睡眠不足會對精神健康，身體等產生負面影響！陳院長指春天是一年健康的關鍵，他指出大家最好能夠早睡早起，可以盡量控制在12點以前入睡，要是真的不能的話都要睡足7個小時！

另外，陳院長亦提醒大家要多曬太陽，因為曬太陽時，多走動除了能讓身體循環變好，更能夠讓我們吸收太陽的能量，趕走冬天的陰寒之氣，讓身體溫暖起來！

接著，陳院長提醒女生緊綁會影響循環，大家要緊記一個口訣：「衣服寬鬆不綁髮」陳院長指春天氣血循環好，才能夠排毒、促進頭髮生長，大家避免穿緊身衣、緊身褲、太緊的內衣，頭髮亦不要綁太緊或放下來，才能夠保持循環順暢！

春天應該早睡早起、多曬太陽、衣服寬鬆不綁髮（《過春天》劇照）

春天養生食材 台醫：多吃綠色、溫陽食物

春天應多吃綠色、溫陽食物（《月薪嬌妻》劇照）

春天適合吃綠色食物養肝，促進肝氣循環以消疲勞，大家可以多吃綠色、溫陽食物，當中陳院長建議兩種方法，分別是入菜及泡茶。

春天養生食材 1. 蘆筍（入菜用）



蘆筍象徵著春天欣欣向榮，有蔬菜之王的美稱，含有豐富的氨基酸及各種維生素，提供身體所需的營養。

春天養生食材 2.五味子（泡茶用）



五味子具有補養肝臟的作用。

春天養生食材 3. 玫瑰花（泡茶用）



玫瑰可以疏通肝氣，讓身體的氣血循環變好。

春天養生方法 常按穴位肝氣疏通

春季對應五臟是肝臟，中醫認為肝主情志，又說肝為將軍之官，負責指揮全身氣血的循環，所以春天肝氣要疏通，一定要保持愉快的心情！除了開懷大笑外，大家亦可以多按摩穴位，以保持肝氣疏通，陳院長建議大家可以多按摩合谷穴、太衝穴，這兩個重要穴位都能顧胃、疏通經絡、調合血氣。