網傳「空腹運動減肥法」助減磅 台醫拆解成效：1細節決定減重關鍵

減肥|網絡流傳不少減肥方法、減肥運動,例如喝水減肥法、減肥菜單、減肥運動等。夏天來到,貼身衣裳、小背心、短裙都令體態盡露,若果沒有減肥的話,身上的贅肉的確令人煩惱不已。女生們為了能夠成功減肥瘦身,往往無所不用其極,不過到底應該如何減肥才有效又安全呢?



網絡流傳一個「空腹運動減肥法」,更指空腹的狀態下運動可以更好及快速的消耗脂肪,對此方法網民大讚有效,就著愈來愈多人使用這個方法,台灣減重醫師 蕭捷健醫師有見及此,則在Facebook上拆解「空腹運動減肥法」的成效及分享可行性。

減肥方法|斷食減肥有效果嗎?台醫:減肥關鍵在「這個」

對於不少人大讚「空腹運動減肥法」,蕭醫師指這個說法流傳多年,因為1976年曾有一項研究 (Influence of glucose ingestion on fuel hormone response during prolonged exercise) 發現:如果在有氧運動前攝取碳水化合物,身體會傾向於燃燒碳水化合物,而空腹運動則會燃燒更多的體內脂肪。隨著這個研究,「空腹運動燃燒更多的體內脂肪」這個說法則一直被流傳。

台灣減重醫師 蕭捷健醫師(Facebook@蕭捷健醫師)

然而2014年,國際運動營養學會 (ISSN) 在一項為期一個月的研究中發現,兩組人群在攝取相同熱量和營養的情況下,無論是空腹運動還是飽食後運動,兩組人的體脂肪減少程度、身體組成都無明顯差異。這樣的結果是因為人體有自我平衡的調控機制,雖然空腹運動當下燃燒更多的體脂肪,但是運動後的一整天,燃燒的體脂肪比例就會降低,所以影響不大。

網民大讚「空腹運動減肥法」 台醫拆解成效

對於「空腹運動減肥法」, 蕭醫師分析其實空腹運動不會增加脂肪燃燒,反而有機會減去肌肉,甚至令磅數不跌反升。因為我們身體在運動的時候會消耗多種能量,而身體能量儲存、消耗與肝醣息息相關。肝醣則是由攝取碳水化合物,例如含澱粉、糖分等的食物,經胰島素作用後那些食物營養會變成葡萄糖,再經過一連串的作用則會合成成肝醣,最後儲存在不同身體部分,例如肝臟、肌肉等。當我們睡眠休息時,肌肉中的肝醣幾乎不會被消耗,主要消耗的是肝臟中的肝醣。若果日間有節食、空腹等情況出現,會造成身體的血糖不夠,而肝臟就會分解肌肉中的肝醣成為葡萄糖,再送到身體各部位做為能源使用。

台醫指「空腹運動減肥法」會令肌肉量減少,體形反而會變得「鬆泡泡」,甚至體重會不跌反升?(Gettyimages)

而蕭醫師則提醒骨骼肌肝醣儲存狀態長期低下的話,肝臟亦會分解肌肉作為能源。特別以低碳飲食、低卡路里減重方法的女生,「空腹運動減肥法」 會令肌肉量減少,體形反而會變得「鬆泡泡」,甚至體重會不跌反升!

台醫提醒2類人不要進行「空腹運動減肥法」

蕭醫師分析了「空腹運動減肥法」的成效,更特別提醒道低碳飲食、不攝取澱粉的女生不要進行「空腹運動減肥法」,因為當進行低碳飲食減重時,肝臟、肌肉的肝醣都可能已經在早上的時候已經清空。在這種情況下,空腹運動可能會令到疲倦、乏力感增加,使運動效率低下、沒法有效刺激肌肉生長,甚至可能會導致身體開始分解肌肉以產生能量。

低碳飲食、不攝取澱粉的女生要注意了! (《Girl Friends》劇照)

長期進行「空腹運動減肥法」的話,蕭醫師提醒道更可能會導致身體疲勞,並釋放更多壓力荷爾蒙,使得脂肪更難燃燒,因為身體在低能量的情況下,會產生「保護機制」。身體因著攝取的卡路里、食物營養下降,誤以為正在經歷危險情況、飢荒等,所以會儲備好能量以便逃生。蕭醫師分享他的病人經歷,許多進行低碳飲食的患者,努力攀山過後的隔天,體重反而增加。

台醫授1招令空腹運動變得有效 更有助增肌減脂

台醫授1招令空腹運動變得有效 更有助增肌減脂(《一起吃飯吧2》劇照)

那麼「空腹運動減肥法」是完全沒有分別嗎?蕭醫師分享若果空腹運動前一天晚上有攝取足夠的澱粉、只想維持體重或者增肌的情況下,早上空腹運動其實是有好處的!因為當前一天晚上有攝取澱粉,早上空腹運動則可以改善胰島素阻抗的問題,可以令攝取的澱粉轉化成為肝醣並儲存起來,而肌肉大約可以儲存約1500大卡的肝醣,若在肌肉肝醣充足的情況下進行運動,不僅不會影響運動的效果,反而可以提高胰島素的敏感性,更有助增肌減脂!即使不希望攝取太多澱粉的話,蕭醫師指運動前亦可攝取蛋白質及咖啡,它們都可以有效地提高脂肪燃燒的效率!