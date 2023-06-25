減肥方法｜為何努力減仍瘦不了？台醫解5大減肥迷思:這樣做才能瘦

【減肥方法】體重管理、減肥總是令人又愛又恨，要付出不少努力，試盡不少減肥方法才能看到減肥成效。不過，對於減肥方法、減肥運動、減肥食譜等，網絡上有許多流傳方式，令人眼花撩亂，到底應該如何做才是有效減肥又安全的呢？



普遍人在一開始減肥時，通常都會選擇先從減肥運動開始，而相信大家都會在網上四處尋找良方，不過同一個減肥方法，在網上都有不同的迴響與個人做法，例如網傳的「空腹運動減肥法」、「代餐減肥法」、「喝水減肥法」等。

眾說紛紜間，不少人都半知半解，大家有機會做錯某些細節，才令到減肥成效大打折扣！近日台灣減重醫師 蕭捷健醫師則在Facebook上拆解5大減肥運動的迷思以及真正做法！

台灣減重醫師 蕭捷健醫師拆解減肥運動的迷思以及真正做法（Facebook@蕭捷健醫師）

減肥方法迷思 1：先增磅才能練肌肉？

隨著近年健身的熱潮日漸普及，不少人都會對上健身房、去健身室開始產生興趣，對於健身初手的大家，一開始時未必會馬上尋求專業的健身教練，在自行網上尋求意見時，難免會有聲音指大家可以先吃胖再練肌肉。不過蕭醫師則提醒大家，脂肪就是脂肪，肌肉就是肌肉，兩者是完全不同結構的組織；而且各人的體質不同，體脂高低亦會影響減肥運動的先後排序。

對於體脂低的人來說，他們的身體代謝較好、胰島素比較敏感，增肌速率比較快。但體脂偏高的話，身體中的胰島素未被好好激活及培養，反而會阻抗代謝，令脂肪增生更多！事實上，普通人在飲食上先安排減脂再增肌，對減肥而言比較有效率。

減肥方法迷思 2：跑步是唯一有效的減脂運動？

大家雖然經常提及減肥，不過大家對於減肥的根本概念卻一知半解。到底你是希望體重下降、乾瘦身材還是均衡身形，將體脂肪下降呢？不少人都誤以為跑步是唯一有效的減脂運動，蕭醫師指有氧運動的確對健康、心肺有所益處，不過體重下降並不代表減肥成功，因為身體減去的首先會減掉水分，接著就是肌肉，最後才是脂肪。

跑步雖然會讓肌肉耐力增加，但是無法刺激肌肉肥大，若果只靠跑步訓練，訓練力度不足，身上「鬆泡泡」的肉仍舊，減脂成功恐怕要不少時日。

減肥迷思 2：跑步是唯一有效的減脂運動？(Gettyimages)

減肥方法迷思 3：游泳可以雕塑身形、收緊線條？

當提及減肥運動，不少人都會提起跑步、踏單車、游泳等有氧運動，蕭醫師指游泳可以雕塑身形、收緊線條的說法並無確實根據，不過有外國研究顯示，長期浸泡在相對低溫的水裡，會導致食慾大增。蕭醫師提醒大家若要選擇游泳作為主要減肥運動，要配合自律、嚴格的飲食控制，認真計算熱量才不會招致反效果。

減肥迷思 4：想增肌減脂只能靠重訓？

其實各減肥運動方法都可以達致增肌減脂，蕭醫師指重訓運動會更為有效、明顯地增加肌肉，因為人體的肌纖維分成有氧耐力型的紅肌和力量爆發型的白肌，而有氧運動可以刺激紅肌燃燒脂肪能力，重量訓練則能夠刺激白肌肥大；而肌肉肥大代表身體可以儲存更多肝糖，令澱粉消化、轉化時會偏向存儲在肌肉裡，而不是變成脂肪堆積。但若要達到更完美減肥成果，重訓運動與有氧運動都要兼偏，不能只偏重一方。

減肥迷思 4：想增肌減脂只能靠重訓？(《舉重妖精金福珠》劇照)

減肥方法迷思 5：有氧運動後重訓

重訓運動與有氧運動都要兼備的話，有些人會偏好於先做有氧運動後重訓，亦有些人認為先重訓後有氧運動。而對於這個減肥，蕭醫師指減肥關鍵是先做肌力訓練再有氧，重訓完再做有氧的話可以更好、更有系統地鍛鍊全身肌肉。另外有氧運動的時間長，身體會容易產生疲倦感，更會影響其後的重訓運動表現！