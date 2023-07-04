骨質疏鬆症狀｜女性比男性患病高2倍！醫指嚴重恐致死+322自救法

骨質疏鬆症狀｜骨質疏鬆症被世界衛生組織 (WHO) 定義為一種骨密度低及和骨組織惡化導致骨脆性而增加骨折風險的疾病。本港約有50%經後女士患有骨質疏鬆症，女性比男性的比率相對高，但是早於2001年香港中文大學曾有一項研究顯示，本港65歲或以上的男性逾22%患有骨質疏鬆症，因此大家都不能輕視骨質疏鬆症的嚴重性。



骨質疏鬆症狀

骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症，其本身沒有任何明顯病徵，故此又稱「無聲疾病」。當患者感到痛楚，一般都是由於骨折所致，最常見的骨折位置如股骨、脊椎和前臂骨。即使患者沒有任何碰撞，脊椎骨都會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小。有些患者更會出現背痛的情況。

（香港骨科及骨質疏鬆治療研究中心）

骨質疏鬆症零病徵 醫生曝嚴重恐致死

台灣中山醫院家庭醫學科醫生陳欣湄曾在節目《健康2.0》上，指出，骨質疏鬆症屬於全球第2大的流行病，致死率非常高，女性比男性更高出2倍，惟大眾最易忽視骨質疏鬆的嚴重性。

(youtube@《健康2.0》 截圖)

陳醫生亦於節目上分享病例並分享骨質疏鬆自救法 ，有助大家一同避雷。台灣一名年輕的男士，過去男生跟女朋友的身高是差不多高，而女朋友一直都相當在意男生的身高，突然有一天女朋友發現男生的身高看起來比自己矮了不少，正因此男生入院求診。求醫被診斷出患有骨質疏鬆症，從而救了男生一命。後來醫生經過一些更精準檢驗，發生男生的身高確實是比過去矮了7-8cm。

(youtube@《健康2.0》 截圖)

陳醫生提議了3大高風險族群，第一是更年期後女性，由於荷爾蒙是具有保護骨質的作用，當更年期後骨質流失的機會就變高；其次是缺少運動及過度節食的人士，這一類人間接缺乏一些營養的補充。

而台灣成大醫院斗六分院家醫科醫生周志傑亦指，骨質疏鬆症引致髖部骨折的死亡率相當高，骨折後1年內死亡率為15至22%，3年內死亡率高達約50%，其死亡率甚至超過部分癌症，與臥床及行動不便所帶來的感染相關併發症有關。要預防髖部骨折，除了預防跌倒之外，就是治療骨質疏鬆症。

骨質疏鬆「322自我檢測」自救法

3：目前的身高比過去矮了3cm以上

3：先找一面牆壁，再靠在牆壁上，後頸與牆之間的距離大於3cm

2：肋骨最下緣與骨盆之間的距離小於2cm



*若果符合以上一點人士，請小心患有骨質疏鬆的風險



(youtube@《健康2.0》 截圖)

營養師曝最強4大鈣高食物清單

台灣營養師宋明樺在節目上，分享了5種鈣高食物及建議食法：

1. 乳製品如牛奶、芝士、乳酪都屬於高鈣的食物。

2. 營養師強調豆製品非指豆漿，一杯牛奶的鈣含量大概是一杯豆漿的20倍，而豆漿不是高鈣的食物。但是營養師解釋豆製品在加工過程中添加入石膏，也就是「硫酸鈣」。比如是板豆腐、豆乾等。

3.堅果類可進食黑芝麻、杏仁，營養師表示這些都是很好的高鈣食物，故此女士們可多進食。

4. 海鮮類某一些都屬於高鈣的食物，若果單以魚肉而言，其鈣含量相對更低；相反是整個食物整個吃進去的都是屬於高鈣含量。

最後，營養師提醒進食太多蛋白質、進食太多調味料及含糖、碳酸飲料等，都是容易令骨質流失及影響鈣質吸收的元素。

【骨質疏鬆症狀 FAQ】