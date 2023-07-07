羽衣甘藍驗出永久化學物恐致癌、損害生育！專家警告5大接觸途徑

【羽衣甘藍｜超級食物】不少超級食物（Super Food）大受歡迎，哈佛大學醫學院曾公布一份「超級食物」的名單，證實名單內的食物都富含豐富的纖維、健康脂肪及蛋白質，有助人體健康，其中羽衣甘藍（kale）更是多次入圍歷年「超級食物」排行榜中，一直都被視為營養價值相當高的蔬菜。不過最近美國機構驗出羽衣甘藍含致癌的化學物，一齊來看看調查結果。



羽衣甘藍（kale）多次入圍歷年「超級食物」排行榜中，一直都被視為營養價值相當高的蔬菜。(GETTY IMAGE)

羽衣甘藍被驗出「永久化學物」 長期攝取致癌及損害生育能力

過去有不同的研究報告指出，羽衣甘藍（kale）富含豐富的營養素，是一種營養價值勁高的蔬菜，人持續進食的話有效改善膽固醇及血管功能，而且羽衣甘藍具有抗癌特性的抗氧化劑，可降低患癌症的風險。

最近美國非牟利健康機構Alliance for Natural Health（ANH）進行調查，從多間超市購入多個羽衣甘藍，當中發現8個樣本中有7個驗出「永久化學物」PFAS，人體長時間攝取恐增加患癌風險及影響生育能力。該機構的研究人員對是次結果感到驚訝及詫異。

羽衣甘藍被驗出「永久化學物」 長期攝取致癌及損害生育能力。(GETTY IMAGE)

調查報告指出，8個羽衣甘藍樣本分別在美國不同州份的超市購入的，經過檢驗後發現7個樣本驗出「永久化學物」PFAS，其中有樣本含有4種不同的PFAS。美國食品藥物管理局較早前測試指出97%新鮮蔬菜樣本不含任何PFAS，因此機構對美國食品藥物管理局的測試存有質疑。

8個羽衣甘藍樣本分別在美國不同州份的超市購入的，經過檢驗後發現7個樣本驗出「永久化學物」PFAS，其中有樣本含有4種不同的PFAS。(GETTY IMAGE)

PFAS是生活常見化學物 小心5大接觸途徑

PFAS（多氟烷基物質）是一種無法被環境分解的化學物質，常用於易潔鑊、手機、地毯、傢具、快餐包裝等物品，具有防水、防污及防油的功效。它們進入人體後需要近10年時間才能被分解，因此被稱為「永久化學物質」。若果長期攝入可能導致癌症、甲狀腺疾病、肝損傷、生育能力下降和干擾內分泌等問題。

若果長期攝入可能導致癌症、甲狀腺疾病、肝損傷、生育能力下降和干擾內分泌等問題。(GETTY IMAGE)

早期的研究已經指出PFAS對人體健康帶來的風險，尤其是孕婦，如胎兒在子宮內接觸PFAS會增加患上自閉症的風險，成年後患上腎癌、睪丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌的風險都會更高。

澳洲曾有研究發現，易潔鑊上只要有一道5cm的裂痕，無論是刮刀還是匙羹造成，都可以釋放多達9,100個塑料微粒，在烹飪食物時會滲入其中，從而損害人體健康。

美國早年研究觀察了2003至2014年間約1萬人的血液樣本，在70%的樣本中發現了5種常見的PFAS，同時發現參與者在進食快餐後24小時內體內PFAS濃度會上升，相信是因食物沾到外賣包裝紙或塑料盒所致。