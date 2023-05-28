脫髮｜ 網瘋傳「核桃殼煮雞蛋」減少掉髮？附中醫防脫髮湯水食療

近幾年女生們除了做足外在保養，更學會養生之道，從而做到內外兼修，提早面對初老問題，免得為時已晚。網上日前瘋傳一種食療法，不少人試後都大讚有效，而且又有防脫髮功效，甚至多年來腰痠背痛的老毛病都全部好起來。到底是甚麼食療法，有興趣的女生切勿錯過！



「立夏」為今年5月6日是二十四節氣之一，是夏季第一個節氣。（unsplash@monstercritic）

立夏 - 二十四節氣｜需調養胃氣 、補腎助肝

「立夏」為今年5月6日是二十四節氣之一，是夏季第一個節氣。立夏後天氣轉熱，人的心神易受到擾動出現心神不寧，因此立夏時節人們要格外重視精神的調養。由於天氣炎熱的緣故，社交平台上有一名網民「森森麻養生食記」發起帖文分享「核桃殼煮雞蛋」的食療法，亦表示夏天炎熱的時候，進食的話不容易被暑熱傷身。

一名網民發起帖文分享「核桃殼煮雞蛋」的食療法。 （RED@森森麻養生食記）

此後，有不少網民跟隨其食譜食用後，都大讚相當有效！有人表示過去患上新冠肺炎後，出現不少的長新冠後遺症，最嚴重是脫髮的問題，每天起床都會見到枕頭上全是頭髮，隨手一梳滿手都是頭髮。自跟隨食譜進食了約20多天後，除了大讚核桃殼煮雞蛋的味道，亦神奇地改善了脫髮的問題。其後她再補充多年的腰痠背痛的老毛病也緩解了不少，即引來大量網民表示同意「治腰疼是挺好！」

「核桃殼煮雞蛋」功效及作用

根據《本草綱目》中記載：「核桂殼味甘苦，性溫，無毒。益氣補五臟，治咳喘、肺熱、止咳，故飲此水可以清熱解毒，常飲可以增強體質，調節身體氣血，具有很高的醫療價值。同時可以調節身體氣血，固腎補氣。」另外，中國註冊營養師（DTR）一傑於小紅書解釋「核桃殼煮雞蛋」的功效及作用。

「核桃殼煮雞蛋」功效及作用（RED@營養師一傑）

1. 護腦、健腦

核桃中富含磷脂和不飽和脂肪酸有利於腦細胞的生長，而且核桃殼和雞蛋中還含有大量的蛋白質，有健腦的功效。

2. 防止脫髮

核桃殼煮雞蛋可以補氣益血，固攝腎氣養髮，且富含豐富的維生素E，可以防止頭髮脫落。

3. 預防心腦血管疾病

如預防冠心病等，進食核桃殼煮雞蛋有效降低膽固醇，從而起到預防心腦血管疾病的作用。

4. 防暑熱

到了夏天熱的時候，不容易被暑熱傷身。

「核桃殼煮雞蛋」詳細食譜

核桃殼煮雞蛋（3-4人份量）

功效：補氣、健脾、固腎（夏天熱不容易被暑熱傷身）

材料：核桃殼6個、雞蛋6顆、醬油適量、鹽適量

做法：

1. 大火煮開，轉小火煮1小時，然後放涼

2. 核桃殼加清水泡30分鐘備用

3. 將所有雞蛋(不用除殼)放入室溫的的核桃水內，加入適量醬油和鹽，再煮6-7分鐘

4. 用匙羹將雞蛋殼敲出網狀裂縫，以便入味

5. 繼續煮10分鐘，關火食用即可

*浸泡一晚，隔天食用味道更佳



有不少網民跟隨其食譜食用後，都大讚相當有效！（RED@森森麻養生食記）

李依融中醫：4大預防脫髮食療推薦

德善堂註冊中醫師李依融 香港大學中醫學碩士、南京中醫藥大學中醫學學士

防脫髮食療推薦｜黑豆烏髮蜜棗湯 {適合氣血虧虛者}

功效：適合氣血虧虛者

材料：製首烏15克、黑豆30克、枸杞子10克、生薑2片、蜜棗2粒、瘦肉適量或烏雞1隻

做法：

材料洗淨後，肉類汆水，而黑豆浸泡數小時後，將所有材料放入鍋中，加入適量清水，大火煮起後慢煮2小時後飲用。



【防脫髮食物｜中醫食療法】1. 黑豆烏髮蜜棗湯 {適合氣血虧虛者}（souperteahk 網頁）

防脫髮食療推薦｜桑椹杞子麥冬湯 {適合肝腎不足者}

功效：適合肝腎不足者

材料：桑椹20克、枸杞子15克、麥冬15克、玉米1條、瘦肉適量

做法：

材料洗淨後，加入適量清水，大火煮起後慢煮1小時後飲用。



【防脫髮食物｜中醫食療法】2. 桑椹杞子麥冬湯 {適合肝腎不足者}（GETTY MAGE）

防脫髮食療推薦｜蓮藕綠豆土茯苓薏米湯 {適合濕熱重者}

功效：適合濕熱重者

材料：蓮藕1個、綠豆20克、土茯苓15克、生熟薏米各30克 、瘦肉或排骨適量

做法：

材料洗淨後，加入適量清水，大火煮起後慢煮1.5小時後飲用



【防脫髮食物｜中醫食療法】3. 蓮藕綠豆土茯苓薏米湯 {適合濕熱重者}（HK01）

防脫髮食療推薦｜側柏葉桑葉茶 {適合濕熱重者}

功效：適合濕熱重者

材料：側柏葉10克 、桑葉15克

材料洗淨後，大火煲起15分鐘後飲用



【防脫髮食物｜中醫食療法】4. 側柏葉桑葉茶 {適合濕熱重者}（unsplash）

* 脫髮除了因激素變化引起外，更關乎個人體質而受影響，建議服用食療保健前應先了解自身脫髮原因，而實際情況亦可向註冊中醫師查詢。