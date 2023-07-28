2023中短髮髮型5大推薦　不挑臉型、清爽好整理　編髮友善不出錯

短髮對大部分人來說會需要一定的勇氣及衝動，但長髮看著也很膩，加上夏天炎熱的氣候讓人恨不得把頭髮都喀嚓剪掉！



這時不妨試試「中短髮」，不只造型變化度很高，也是任何臉型都可駕馭的長度。編輯精選出5款2023「中短髮」髮型推薦，快看看你最適合哪一款吧！

2023最新5種中短髮髮型推薦，溫柔又減齡！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

2023中短髮推薦

1. 鎖骨髮

近幾年來鎖骨髮已成為女孩的中短髮首選，對於初次將頭髮剪短來說是入門級長度。鎖骨髮長度大約落在鎖骨位置，位於肩膀之上耳朵之下。看似尷尬的長度卻能有效修飾臉型，整體看上去更高挑輕盈，隱約露出的鎖骨線條格外迷人！鎖骨髮可塑性很高，搭配捲髮造型更能營造出溫柔減齡氣質！

2. 內彎中短髮

厭倦了死板的直髮，不妨在髮尾處做變化，簡單的內彎就能擺脫沈悶造型！內灣的捲度看上去就像是英文字母C，柔順弧度非常自然也更清爽，像極了頭髮自然曲線，整體造型低調內斂不張揚。內彎中短髮打理起來完全不難，風格上不論是日系或韓系都能駕馭！

同場加映：2023女生短髮4大潮流趨勢 BEBE CUT瞬間小顏、耳下短髮減齡首選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

3. 雲朵燙

中短髮搭配雲朵燙非常可愛，推薦給想要嘗試燙髮的女孩！雲朵燙特別強調蓬鬆感，讓髮尾線條如雲朵般柔和。相較於其他容易顯老的燙髮造型，雲朵燙輕盈飄逸的髮絲更具減齡效果，看上去更顯嫩！重點是燙完的髮量是平常的一倍多，完全是髮量稀疏女孩的救星！

4. 輕羽剪

夏天必剪髮型之一絕對是輕羽剪，完全是青春洋溢的代名詞。這款髮型充滿層次感，髮絲線條強調輕盈蓬鬆，空氣感十足有如羽毛般清爽！多了層次感的髮尾雖然會外翹，但自然不凌亂，還散發一股強烈的空靈氣質，也能修飾臉頰兩側的生硬感，連IU、太妍都紛紛換上這款髮型啦！

同場加映：5大夏日清爽丸子頭 日髮型師親授麻花結、花瓣髻 30秒極速完成（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 隨性低層次外翹

低層次中短髮風格偏幹練、俐落，髮尾一般是平整乾淨的水平剪，但微微外翹的髮尾更能增添隨性感。這款髮型不只可以修飾稜角感較重的臉型，讓臉看起來小了一圈，其蓬鬆感也散發出迷人的鬆弛感，非常時髦！

延伸閱讀：

2023夏天必染！超顯白「紅棕色系」髮色推薦，日常百搭連女生都忍不住多看你一眼！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】