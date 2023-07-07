小暑湯水｜小暑免疫功能易出問題？附3大中醫、阿Sa小暑湯水推介

【小暑湯水｜二十四節氣】踏入7月，天氣炎熱又經常下雨人也容易倦。而7月7日便會正式踏入小暑，它是二十四節氣之中的第十一個節氣，介於夏至與大暑之間，馬上看看有甚麼要特別注意和中醫推薦的湯水食療吧！不少女星也會在夏天多喝湯水進補，想養出如女星般的嫩滑肌膚，一定要參考看看！



在二十四節氣中，「小暑」是屬於夏季的其中一個節氣，通常是在7月7日或8日，介於夏至與大暑之間，有俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮」，雖然小暑時節不算非常非常炎熱，但是卻也讓人漸漸地感到夏季高溫的威力，一直到二十四節氣的大暑，就是一整年最熱的時候。

【小暑 - 二十四節氣】「小暑」是屬於夏季的其中一個節氣，通常是在7月7日或8日，介於夏至與大暑之間。(getty image)

小暑 - 二十四節氣｜需注意脾胃保養 一切適量為宜

小暑的到來代表氣候開始炎熱，氣溫高濕度大，而且天氣悶熱，氣壓低，「暑多夾濕」。特別是香港氣候更為潮濕悶熱，濕熱交蒸易侵襲機體，人們容易覺得肢體困重，食慾下降，情緒煩躁，機體的免疫功能較為低下，如果起居、飲食不注意養生，就容易發生胃腸道疾病、口腔潰瘍、便秘、血壓升高、心悸等。

養生方面要注意對脾胃的保養。脾胃虛弱的人士少喝冷飲、少吃涼菜及注意腹部的保暖。在飲食上要改變飲食不節、不潔及偏食等不良習慣，一切應以適量為宜。養生要注意早睡早起，避免熬夜，飲食方面可多吃健脾益氣的食物如淮山、薏苡仁、紅豆、栗子、紅薯等。

【小暑 - 二十四節氣】小暑的到來代表氣候開始炎熱，氣溫高濕度大，而且天氣悶熱，氣壓低，「暑多夾濕」。(getty image)

小暑 - 二十四節氣｜以「少動多靜」養生原則

除此之外，小暑氣候炎熱，人體能量消耗較大，此時宜遵循「少動多靜」的養生原則，以免陽氣外泄太過。每天作息應有規律，除了要有充足的睡眠外，也要注意勞逸結合，運動時一定要掌握好強度，避免強度過大。

【小暑 - 二十四節氣小暑氣候炎熱，人體能量消耗較大，此時宜遵循「少動多靜」的養生原則】(getty image)

小暑 - 二十四節氣｜中醫列4大飲食禁忌

1. 忌單純的進補

飲食禁忌方面，於小暑的日子裡出現疲倦乏力，認為身體虛弱而急需進補，那就大錯特錯！所以忌單純進補，因為暑熱未消退而過早進補，會使暑熱不易消退，或者消退中的暑熱因為溫補的食材而捲土重來，那會讓身體狀況更糟糕。

《遵生八箋》說：「須於止陽，以消暑氣」，在夏季維護陽氣有利於消除暑氣，增強抵抗力，同時還能避免冬季陽氣不足而導致哮喘等疾病的復發。夏至養陽，切忌過分貪涼，少吹空調，否則傷及陽氣，可以選擇一些時令水果消暑，如西瓜、甜瓜等消暑不傷陽。養陽有助於消暑，避暑可以防止陽氣的消耗。

2. 忌過食冷物

天氣炎熱，很多人喜歡喝冷飲，食雪糕，沙冰等冰涼之品來消暑降溫，很多時不能降火，過度的進食對身體反而造成傷害，會讓寒氣堆積體內。尤其是女性，在月經期盡量避免或減少攝入，否則容易造成痛經，月經不調。

3. 忌辛辣油膩

暑熱蒸騰，很多人會感到食慾不振，想食一些辛辣油膩的食物刺激味蕾，腸胃提高食慾，但要適可而止，不可食用過多。尤其女性，因為花椒、丁香、胡椒等辛辣帶有刺激性的食物，在月經期不宜食用，因為這些食物有活血的功效，容易導致痛經、經血過多等症狀。

另外小暑炎熱，多雨，一定要注意飲食衛生，而且飲食要有節制，不可貪食，過量，以免引發消化道疾病；飲食要清淡，富有營養為宜，但也要注意營養的均衡。

4. 切勿過飲飲品而忽略飲水，多補充水份

夏季天氣炎熱，身體出汗比較多，水分流失較嚴重。因此，我們要經常給身體補充足夠的水分，因為水可以降低血液中的脂肪、糖的含量，從而達到降低血液黏度。採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜。

張偉良中醫：3大夏至湯水食療推薦

暑多夾濕，濕熱交蒸易侵襲機體，人們容易覺得肢體困重，食慾下降，情緒煩躁，機體的免疫功能較為低下，如果起居、飲食不注意養生，就容易發生不適。

小暑湯水食療推薦｜冬瓜薏米豬骨頭湯

功效：清熱祛濕排毒、益氣生津止渴，但脾胃虛寒、有感冒症狀的人士則不宜飲用

2人份量

材料：豬骨1斤、冬瓜1斤、薏米20克、紅豆20克、蘆根20克、鹽適量



小暑湯水食療推薦｜蓮子百合豬肚湯

功效：清心暖胃、疏肝安神助眠

2人份量

材料：蓮子50克、百合50克、豬肚1個、佛手瓜2個



小暑湯水食療推薦｜冬瓜健脾清暑湯

功效：清暑、健脾、化濕的功效，但脾胃虛寒、有感冒症狀的人士則不宜飲用

2人份量

材料：冬瓜1份、白扁豆20克、白蓮子10克、百合10克、淮山20克



蔡卓妍阿Sa同款養生湯水

除了中醫推薦的湯水食療外，女星們也愛喝湯水進補，其中蔡卓妍（阿Sa）也曾分享她常喝的養生湯水。蔡卓妍坦言想保養好皮膚，除了要找到適合自己的護膚品外，更由內到外需要調理好身體，那麼皮膚自然會變好。而蔡卓妍則拍片教大家自制「雪梨湯水」，雪梨湯水同樣可以潤肺清燥、清熱降火、化痰止咳，更能排除毒素，既能美容又可養陰清熱。

【小暑 - 二十四節氣】其中蔡卓妍（阿Sa）曾分享她常喝的養生湯水。（Red@蔡卓妍）

【小暑 - 二十四節氣】蔡卓妍拍片教大家自制「雪梨湯水」，雪梨湯水同樣可以潤肺清燥、清熱降火、化痰止咳，更能排除毒素，既能美容又可養陰清熱。（Red@蔡卓妍）

材料：雪梨、南杏、無花果、陳皮

做法：

1. 把所有材料好好清洗，去掉雪梨的籽而不用去皮，因為它的皮有止核功效，果籽卻會讓湯變酸；

2. 把無花果切半備用；

3. 將所有材料加清水煮滾煲即可飲用



德善堂註冊中醫師張偉良 廣州中醫藥大學中醫學學士

【小暑湯水 Q&A】