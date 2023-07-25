腿幼女生竟患病風險高！台醫分享2大瘦腿運動　附安全減大腿方法

【減肥/減肥方法】提到女生最有共鳴的話題，一定是體重管理、減肥，不少女生都夢寐以求自己有著完美的身形，為著前曲後突的身材而努力減肥。對於減肥，網絡上有許多流傳的減肥運動、減肥食譜、減肥方法，到底應該用上什麼減肥方法才能看到減肥成效呢？



近日台灣健康節目《健康2.0》中邀請了一眾醫師嘉賓：資深媒體人 小彤、 減肥醫師 周建存、前台大美容醫學醫師 蘇宗柏、營養師 劉怡里以及氣功名師 彥寬等人探討分析安全地瘦大腿，大家不妨一起了解更多吧！

到底應該用上什麼減肥方法才能看到減肥成效呢？（YouTube@健康2.0）

減肥不要盲追 其實要看比例 台醫：小心「泡芙肥」

隨著網絡發達，媒體、藝人消息充斥生活，不少廣告、MV音樂等都主打著精緻的女生打扮，逆天長腿、纖瘦比例的身形宣導「瘦即是美」的觀念，令不少女生都會盲目追求完美。周醫師指出四肢纖細看似美觀，但其實比例比較重要，根據研究大腿圍少於40cm（約18吋）或大於60cm（約24吋）都屬於不健康的身型，周醫師更指出腿圍過小的女生患病風險高於腿圍「粗」的女生兩倍之多，例如患上糖尿病、高血壓、心臟病等都市病。

內臟脂肪多、體脂高的話要注意！（YouTube@健康2.0）

假使大腿圍符合以上尺吋，女生們亦要注意道自己是否四肢纖細、但卻有著肉肚子、肚邊一大堆肉？若然有小肚子的情況，就很大機會屬於「泡芙肥」，大家可以去檢查一下自己的體脂，若果體脂高於30以上則要重點注意了。周醫師提醒道體重上可能與其他人無異，但內臟脂肪多、體脂高的話，脂肪普遍會積存在下肢，而且更容易患上脂肪肝、糖尿病等問題。

「蘿蔔腿」小腿粗大怎麼辦？台醫：要分辨肌肉型肥胖或是脂肪型肥胖

相信不少女生都努力尋求良方，以解決身型上的困擾，但一直努力腿部仍瘦不下來。腿粗的原因，到底是碰上了頑固的脂肪還是其他原因呢？ 蘇醫師指腿粗的成因主要是肌肉型肥胖或是脂肪型肥胖，肌肉型肥胖會導致小腿粗大，普遍因為過度運動導使小腿的腓腸肌過於肥大，而肌肉型的肥胖則需要靠著醫美形式去將肌肉纖維萎縮、代謝，例如肉毒桿菌注射、腓腸肌神經切除術或者小腿抽脂。

「蘿蔔腿」小腿粗大怎麼辦？台醫：要分辨肌肉型肥胖或是脂肪型肥胖（YouTube@健康2.0）

2款「女星瘦腿運動」+食療 解決腿圍過粗

脂肪型肥胖而言，脂肪容易堆積在下半身，需要透過飲食、運動雙管齊下減脂。蜜大腿雖然很可愛，但同時亦會影響外觀比例，若果都有下身肥胖困擾的女生，不妨參考以下2個瘦腿運動法：

「女星瘦腿運動」助解決腿圍過粗（YouTube@健康2.0）

節目中分享道韓國女星 孫藝珍亦曾有蜜大腿的煩惱，她當時出席公開節目中被指小腿比例較粗壯，後來她靠著TRX 核心訓練，每天鍛鍊懸吊式的阻抗訓練運動，藉此去提升身體燃脂效果。

另外，被網民稱為「減肥小達人」的韓國女星 鄭恩地，因出道時被評審批評圓潤與身材臃腫，她不單嚴格控制飲食，每日更會重點鍛鍊下肢，進行抬腿、拉筋運動、深蹲以及「登山者式」運動。

（YouTube@健康2.0）

除了運動，營養師 劉怡里亦指出大家在減肥飲食時，要注意9款吃下肚子卻很容易變肥的地雷食品，如果嘴饞的話建議大家可以轉而選擇富飽足感但低卡路里的蒟蒻、仙草、愛玉。營養師 劉怡里亦分享了白木耳湯、海鮮湯食譜，大家可以多吃，能夠幫助大家得到飽足感、高蛋白質的營養價值，同時並不易胖。