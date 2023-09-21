髮際線高顯面大！5款修飾高額頭的瀏海推薦　不挑臉型秒變巴掌臉

相信很多女生都飽受髮線高或額頭高的困擾，也常因為這樣而不敢大膽嘗試不同髮型，甚至一露額頭就被取笑說是清朝人！



實際上高額頭適合的髮型選擇很多，其中瀏海是拯救高髮線的重點，對的瀏海不只可以修飾髮線，也能讓臉型看起來小了一號！盤點5款「高額頭瀏海」，一定有一款適合你！

5款修飾高額頭的瀏海推薦，完美隱藏髮際線！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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高額頭瀏海

1. 八字瀏海

八字瀏海追求蓬鬆空氣感，不只能修飾高顴骨，臉頰兩側的線條輪廓也一併修飾。這款瀏海最適合搭配中長髮，瀏海髮根一定要夠蓬，才能有效降低寬大額頭的存在感。八字瀏海也具減齡效果，即使將頭髮扎成馬尾也隨性好看，完美隱藏髮際線過高的問題！

2. 胎毛瀏海

近幾年很紅的胎毛瀏海，長度不會將眉毛眼睛給遮住。雖然還是會將額頭露出，但微凌亂的自然碎髮及弧度能巧妙修飾髮際線，模糊額頭的剛硬感，看起來帶點慵懶氣質！這款瀏海幾乎不挑臉型，完全是造福人群啊～

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3. 法式瀏海

追求優雅、鬆弛、慵懶氣質的女孩不妨試試法式瀏海！相較於空氣劉海，法式瀏海更厚一些，長度落在眉毛之下、眼睛之上的位置，從顴骨至下巴線條輪廓一次修飾到位，讓五官更立體。雖然說不怎麼挑臉型，但對於下半張臉部線條的流暢度頗有要求！

4. 漫畫瀏海

高額頭代表人物BLACKPINK LISA就是靠著她標誌性的漫畫瀏海走天下！漫畫瀏海是齊瀏海和空氣劉海的綜合體，整體比空氣劉海厚重，但不至於密不透風，長度則剛好落在眉毛下方，直接將大額頭給完全遮住。這款瀏海不只好打理，也給人一種甜酷氣質！

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5. 眉上瀏海

眉上瀏海和漫畫瀏海差異不大，都能完全遮住額頭。眉上瀏海長度落在眉毛以上，以眉上1～2cm為最佳長度，瞬間將額頭比例縮短。而眉上瀏海在氣質上也大不同，時而慵懶時而散發少女清純呆萌感，是很有個人特色的髮型選擇！

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