2023染髮趨勢｜橙色系髮色染完白3度　溫柔減齡、素顏也有好氣息

說到對亞洲人最友善的顯白髮色，毫無疑問絕對是以暖色系為主。



揮別以往熱門卻偏低調的棕色系及透明系髮色，大膽預測2023將迎來一波橙色系染髮趨勢，色彩更高調一些些，顯白程度也更強了！

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5種橙色系髮色推薦

1. 楓葉橙

這款完全在為秋天做準備啊！楓葉橙髮色的棕色調比例較高，染完肌膚會散發出白裡透紅的光澤，在陽光下非常耀眼。如果還是偏愛棕色調多一些的話，可以跟髮型師進階討論在顏色調和上增加更多棕色比例。夏天染元氣滿滿，秋天染更不應說，直接將秋天韓劇女主氛圍拉滿！

2. 髒橙色

記得2019年泫雅率先染了一頭髒橙髮色，隨後便引起一陣熱潮！熱度維持至今，說到底就是因為夠顯白，染過的都說回不去。髒橙色帶點灰棕霧面感，甚至有種游走在棕與橙色調只見曖昧不清，染完非常搶眼，搭配妝容自帶混血氣質！

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3. 金橙色

與前面提到的髒橙色截然不同，金橙髮色飽和度較低，整體帶點霧感，乍看之下反而比較像帶暖調的金髮，洋氣十足。BLACKPINK Jennie、歐陽娜娜都曾染過，染完瞬間給人一種溫暖陽光氣質，大大提升親和力，搭配淡妝就很顯白！

4. 蜜糖橙

以橙棕色調為基礎，不會像前面幾款髮色來得亮，是款中規中矩的髮色。蜜糖橙髮色不只能修飾亞洲女孩蠟黃的膚色，染完整個人的質感宛如奶油般柔軟，溫柔氣質爆棚，髮色看起來不沈悶卻也不會太高調。不論是短髮、長髮、捲髮等各種造型都能塑造出不同面貌！

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5. 焦糖橙棕

永不退流行的焦糖橙棕，在室外陽光下呈現出明亮的蜜糖橙；室內自然採光下卻是相對低調的焦糖棕，整個元氣十足、活潑俏皮！這款髮色可說是風靡日韓，很多名人像是韓韶禧、鄭秀妍、太妍、楊丞琳等都曾染過，顯白效果可說是非常優秀，完全是夏天必染髮色！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】