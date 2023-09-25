祛濕｜4大排水美肌食物！盤點iHerb、草莓網必買9去水腫補充劑

祛濕｜近日天氣時而天晴時而下雨，體內容易積聚水氣，形成濕重，令人不時感到煩燥和疲倦，想要踢走累贅感覺。想要驅走體內濕氣，飲食佔重要一環，除減少重口味及辛辣食物，也可靠進食以下4種食物，幫助促進祛濕護膚，減少水腫感覺。



祛濕食物1. 紅豆

紅豆對女生而言是保養恩物，可以補氣血，促進血液循環，而且富含鉀元素，可助調節身體機能，排走體內多餘水份。從中醫角度更能健脾胃，可以排走體內濕氣。

祛濕｜近日天氣時而天晴時而下雨，體內容易積聚水氣，形成濕重，令人不時感到煩燥和疲倦，想要踢走累贅感覺。(《金秘書為何那樣》劇照)

祛濕食物2. 薏米

薏米有效祛濕健脾，將體內水份排走，當中有分生薏米及熟薏米，前者有助清熱排膿，後者則能去除體內濕氣，對手腳冰冷和濕氣重的人有幫助。

祛濕食物3. 黑木耳

不少女生愛吃的黑木耳，當中鐵質不僅能補血，而且含有膠質的多醣體，有效吸附油脂，減少體內壞膽固醇和降血壓，保持腸胃健康。

祛濕｜薏米水有效祛濕健脾，將體內水份排走。(《金秘書為何那樣》劇照)

祛濕食物4. 洋蔥

若然喜歡以洋蔥作飲食配料的話，可助化濕祛痰，而且含有強大抗氧物質槲皮素，對血管的韌性有正向幫助。洋蔥亦能提神醒腦，增強身體免疫力，非常適合在轉季時多食，以提防感冒。

祛濕健康食品推薦1. NOW Foods Water Out 100粒素食膠囊

購買方法：iHerb

含標準化熊果提取物、蒲公英蜜粉、鉀、維生素 B-6等，有利尿的功效，以排走體內濕氣，並維持水分平衡。補充劑為全素食物，適合素食人士，而且具有GMP品質保證。

祛濕健康食品推薦1. NOW Foods Water Out 100粒素食膠囊 (iHerb)

祛濕健康食品推薦2. Irwin Naturals 遠離水腫液體軟膠囊 60粒

購買方法：iHerb

液體軟膠囊中的營養物質能很快被體內吸收，達致水分平衡，減少腫脹感覺，同時補充足夠的電解質和礦物質，保持細胞健康。

祛濕健康食品推薦2. Irwin Naturals 遠離水腫液體軟膠囊 60粒 (iHerb)

祛濕健康食品推薦3. HABA 薏仁健脾美肌丸 90日份

購買方法：strawberrynet

採用日本國產無農藥的超濃縮薏仁精華，保留原來的多酚及膳食纖維，並以酵素形式萃取，幫助除濕、去水腫和改善膚質，預防痘痘、粉刺、雀斑和暗沉，提升美肌淨白力。它亦含有8種維生素、3種礦物質和甘草提取物等，為身體補充營養，調理氣色。

祛濕健康食品推薦3. HABA 薏仁健脾美肌丸 90日份 (strawberrynet)

祛濕健康食品推薦4. HEALTHAIMS 薏苡仁粉 (瓶裝)

購買方法：strawberrynet

採用全純無添加糖，薏仁以低溫熟化，食後不會燥熱，並有效美白、去水腫、促腸蠕動和排毒。產品為粉末狀，可以配合清水和其他飲品調製。

祛濕健康食品推薦4. HEALTHAIMS 薏苡仁粉 (strawberrynet)

祛濕健康食品推薦5. QIVARO 草本排水寶 60粒

購買方法：01網購｜strawberrynet

可助改善體內積聚的滯脹和多餘體液，透過調節身體體質，自然代謝並排走多餘水份。

祛濕健康食品推薦5. QIVARO 草本排水寶 60粒 (strawberrynet)

祛濕健康食品推薦6. HEALTH LAB 九味祛濕茶

購買方法：strawberrynet

結合紅豆、薏仁、芡實、陳皮、茯苓、黑蕎麥、梔子、芡實和赤小豆，製成茶包，飲用時方便簡單，同時祛濕健脾，特別適合工作繁忙、缺乏休息、容易疲倦及容易水腫上班族。

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祛濕健康食品推薦7. HEALTH LAB 紅豆薏米丸

購買方法：strawberrynet

採用紅豆、赤小豆、炒薏米、芡實和蜂蜜，幫助人體排出鹽份，有利尿祛濕腫的功效。此外，紅豆薏米也可助身體造血，預防缺鐵性貧血現象，並提升新陳代謝，保持肌膚亮澤紅潤。

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祛濕健康食品推薦8. 維特健靈 袪濕輕 60粒 $359（原價$455）

根據漢代經方《防己黃芪湯》配製而成，採用7大草本萃取，包括利水去腫的防己、白術、補益脾虛的黃芪、薏仁、補氣安神的靈芝、大棗，以及溫中散寒的乾薑，以低溫水醇雙提技術，保留高有效成分，以幫助改善體內濕氣，減少口氣和出油，提升胃口和消化，非常適合濕氣體質使用。

祛濕健康食品推薦8. 維特健靈 袪濕輕 60粒 (維特健靈官網)

祛濕健康食品推薦9. CheckCheckCin 濕重 1盒5包 $79

採用赤小豆、眉豆及扁豆衣，幫助健脾祛濕，改善疲倦、渴睡、四肢重墜和水腫等問題，並得到GMP認證。