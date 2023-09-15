治療級洗頭｜日本達人4招清潔油膩頭皮　洗出蓬鬆髮絲防白髮

日本職能治療達人分享想要擁有好的秀髮，從頭皮開始呵護很重要！



而他分享與其洗完頭後用梳子按摩頭皮，不如邊洗頭的時候邊按摩，不僅更解省時間，更能完整清潔頭皮，同時達到刺激頭皮穴道的作用！也可順便將洗頭時間抓在約2分鐘左右，預防過度清潔造成頭皮的負擔。

日本達人洗頭4招，按出逆齡頭皮。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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從頭皮中央開始按摩

用溫熱水將頭沖濕後，可先搓揉洗髮精到頭上起泡，後將十根手指頭從額頭髮際線的部分開始往中間搓揉，然後再從耳朵兩側開始按摩至頭頂。這樣可以按摩到神庭穴，強健大腦改善失智。

太陽穴的加強按摩

頭皮的部分洗完之後，接著就可以開始按摩耳上的到太陽穴這裡，來回按壓約五次左右。這個動作可以刺激到耳朵上方髮際處的角孫穴，能促進頭皮血液循環，有效改善白髮，找回茂密黑髮哦！

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頭部兩側清潔按摩到頭頂

接著繼續利用指腹來按壓頭部兩側到頭頂之間，可以將剛剛沒有按摩與洗到的地方，一併好好的按摩與洗淨，重複來回約5遍，可以有效的清潔頭皮，把頭皮的老廢角質與油膩通通洗淨。

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加強後腦杓

頭皮的部分洗乾淨之後，接下來就是從耳後髮際線輕輕地往下按壓，按摩後腦勺的部分，來回上下按摩約5次，就能夠完整的清潔到頭皮與頭髮囉！後腦杓與脖子連接處有風池穴，可以舒緩疲勞感，同時還能促進頭髮生長。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】