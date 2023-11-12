ZARA必買隱藏好物$150入手！內行人大讚比衣服好買：便宜又有質感

來自西班牙的品牌ZARA，因為有時尚感的設計，和性價比佳深受許多人喜歡，服飾更是廣從男裝、女裝到童裝都有。不僅如此，ZARA還推出服飾之外的商品，像是鞋子、包包、帽子、飾品，還有香水。



有一名女網友在社群論壇上分享自己去ZARA買香水的美好經驗，吸引不少網友討論，有人更大讚「ZARA香水真的香又便宜又有質感」。

網民盛讚的ZARA香水一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一名女網友在Dcard上分享，看到滿多人買Jo Malone讓她也想買香水，但是對於身為學生的她來說專櫃香水實在不便宜。有一次逛ZARA時同行的朋友，拿起童裝區的香水讓原PO聞，她覺得味道挺不錯的，於是就轉戰女裝區聞香水，聞到一款「ZARA ORCHID EAU DE PARFUM」讓她非常喜歡，「結果愛上一罐，味道整個是我的菜，而且瓶身很美又超便宜」。不過，當下朋友勸她理智消費，不過回家後隔兩天還是回到ZARA把它帶回家。

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不少網友看到原PO分享ZARA的香水後，紛紛留言回應「ZARA香水真的cp高！買了一罐噴好久味道超香，只要噴了都被說很香」、「這瓶（TWILIGHT MAUVE）也超好聞～ 也被說過很香，而且才590」、「被燒到了啦～～～」、「ZARA香水真的便宜有質感，味道也行，Jo malone誰不愛？但那個價格我真的買不下手」、「ZARA香水真的香又便宜又有質感」、「我買其他瓶，覺得很好聞而且很平價」、「他們家有很多仿香味，價位又超便宜，所以都買來到處噴」、「我也是被ZARA香水燒到，不過是小朋友的香水」、「ZARA orchid真的好聞」、「ZARA香水CP值真的超高！最近想在入手一罐，可是味道好像都不太持久QQ」、「我覺得持久性不高」。

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除了ZARA，這1品牌的香水也備受小資族群喜愛

平價香水品牌除了ZARA備受討論外，Dcard上也有許多人討論小資品牌的香水也不錯用，像是「ohana mahaalo」也是時常被年輕人點名的品牌，被網友稱讚「長相跟包裝都很可愛」、「好看、好聞，cp值超級高」、「我也愛這瓶（刺蝟氣球），不過味道偏淡，沒那麼濃，在櫃上一聞就覺得…是你了，這味道是一個很可愛的味道，另外一瓶我是喜歡暖香百合」、「這家真的超適合入門的，便宜而且味道也都蠻好聞的，幾乎沒聞過雷的」，不過也有網友覺得「味道都很好聞很喜歡，唯一的缺點就是滿不持久」、「非常喜歡這罐的味道（鈴蘭天鵝）不過持香很短」、「這個牌子持香太短了啦」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：ZARA最好買的不是衣服？內行人默默在買的1隱藏神品曝光：又便宜又有質感】