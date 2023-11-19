7大纖長睫毛膏網友激推！Maybelline極捲翹、KISSME刷頭細唔出界

睫毛膏怎麼挑、纖長最有感呢？睫毛可說是一個妝容的靈魂，如果睫毛刷得捲翹，就能讓雙眼明亮有神。



今天就推薦7款PTT、Dcard網友推到爆的「2023纖長睫毛膏」從KISSME、1028到Maybelline通通有，絕對能從中選出你的命定款5！

2023纖長睫毛膏推薦Top 7（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 1028 飛激細瞬翹防水睫毛膏

最強睫毛霸主1028又推出強檔新品啦！2023年推出全新系列飛激細瞬翹防水睫毛膏，有別於飛激長、飛激濃的刷頭，這次以2mm激細螺旋刷，搭配間距1mm的微米短刷毛，更能緊密貼合且深入睫毛根部，無論是眼頭、眼尾或是下睫毛等局部小細節皆能被妥善照顧，再搭配羽量級超輕盈膏體，完美包覆零死角，讓美妝新手第一次刷睫毛即可上手，原本超級扁塌的睫毛，瞬間變得纖長又捲翹，這麼好用真的太欠囤貨！

1028這次也一共推出黑色與濃縮咖兩種色選，讓我們可以自由搭配妝容，極致輕盈的膏體讓Dcard網友一試成主顧，大讚：「有了它就不怕刷出蟑螂腳，睫毛變得纖長又根根分明！看到會感動到想哭啊~」

2. KISSME 纖細持久防水纖長睫毛液

KISSME真的不虧是睫毛專家！是許多水水們到小屈、寶雅必敗好物，甚至還常常賣到斷貨！全新升級的纖細持久防水纖長睫毛液，搭配3.9mm三角極細刷頭和SuperQ輕盈防水配方以及瞬間記型科技「持久定型Polymer」，不放過任何一個細節，輕輕鬆鬆即可刷出持久又纖長的捲翹睫毛，而且一共推出黑色與玫瑰棕兩款，都是日常又實用的色選！

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3. ettusais 魔束捲翹睫毛底膏

在找一款纖長有感又不怕糾結的睫毛膏嗎？ettusais這款絕對是你的救星，獨特的美睫梳設計，只要兩步驟就能輕鬆刷出深邃迷人的捲翹濃密感，新密梳刷更能讓纖長纖維緊緊抓附細短睫毛，使其自然延伸增長，根根分明不結塊。

4. Maybelline 飛天翹防水睫毛膏

Maybelline飛天翹防水睫毛膏一上市就狂銷千萬隻，屢屢登上屈臣氏、台灣寶雅熱賣榜單，主打膏體輕盈且富含持久飛天長翹配方，一刷立即綻放太陽花睫毛妝感，獨特的扇形設計更能360度零死角包覆，網友大讚：「這款真的是此生用過最捲翹的睫毛膏，睫毛帶妝12小時都不塌，絕對必囤貨。」

5. CAROME.絕不結塊睫毛膏進階版#纖長款

由人氣混血名模福住明美親自打造監製的日本彩妝品牌CAROME.素來有「斷貨系美妝」的美名，今年推出全新升級的「CAROME.絕不結塊睫毛膏 進階版」除了增加微細纖維以及服貼蠟含量，讓睫毛看起來更加纖長濃密，還有獨家設計的黃金比例膏體提升了滑順度，小巧細緻的湯匙型刷頭，能更好地打造根根分明的睫毛，新手想挑一款無腦好用的纖長睫毛膏選它就對啦！

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6. dejavu 放肆驚艷纖長色彩睫毛膏

日妞人手一支的dejavu睫毛膏有推出很多款式，其中最受歡迎的正是放肆驚艷纖長色彩睫毛膏，特別精心以黑色為基底色，巧妙融入質感的灰紫與紫紅，特別推出迷濛深邃的「紫墨黑」、性感華麗的「醋栗黑」。同時彌補黑色視覺顯短的缺點，豐富的纖長薄膜纖維，密集接續延伸，一刷立刻打造纖長又乾淨睫毛妝感。

7. ETUDE HOUSE 睫對出色終極PICK睫毛膏

在台灣屈臣氏賣超好的ETUDE HOUSE睫對出色終極PICK睫毛膏，主打防水、防汗，全天持久不暈染，一字型刷頭適用各種眼型，輕輕鬆鬆就能刷出時下最流行的太陽花睫毛妝感，很多短睫毛人、塌睫毛人也在PTT、Dcard一致力推。

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