將梵高畫作化為彩妝品！FreshO2與英國國家美術館出聯名MIT化妝品

MIT美妝品牌這幾年表現越來越亮眼！不只成分、養膚科技不輸海外，包裝設計與創意上也令人驚艷！其中，總是以獨特的包裝造型、主題聯名深受年輕女孩喜愛的台灣品牌FreshO2，今年更破天荒地聯手英國倫敦開館近兩百年的《國家美術館The National Gallery》，一同推出聯名彩妝系列！台灣彩妝紅到國際，究竟藝術與美妝能碰撞出什麼樣的精采火花？讓小編帶妳搶先看！



英國百年博物館也愛台灣美妝！

位於英國倫敦，擁有近兩百年歷史的《國家美術館The National Gallery》，典藏了13世紀中葉至1900年超2,300多幅畫作，不只是當地著名的史詩級地標，也是英國皇室、精品品牌們的心中的藝術聖殿。這回驚喜相中MIT品牌並與之合作，更徹底突破台灣美妝圈的視野與格局！FreshO2曠世巨作聯名系列，不光擁有百年美術館的文化底蘊，更於調色、包裝設計中，融入館藏印象派大師梵高（台譯：梵谷）、雷諾瓦、秀拉與塞尚的經典畫作精髓，每一款作品皆堪稱藝術品等級呢！

MIT品牌首度跨國合作

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全系列9款典藏聖品，已於2023年10月25日 (三) 10:00開展販售。

全系列聯名作品，皆以印象派畫作為設計雛形，從色選、質地展現，到包裝的視覺展現，都完整重現The National Gallery那氣派、典雅兼具古典美學的歐式氛圍。最值得一提的，便是品牌善用經典畫作：梵谷向日葵、絲柏樹、雷諾瓦划船少女們、秀拉阿尼埃爾浴場，以及塞尚沐浴者中的標誌性元素為眼影、唇彩賦予新生命，同時採立體壓紋面料，使包裝手感更具精緻感。種種細節堆疊，FreshO2讓化妝也能猶如作畫，每一筆一畫都令人情感激昂。

梵谷－麥田裡的絲柏樹

梵谷搖曳的絲柏樹校色蜜粉餅

梵谷經典絲柏樹棉花糖粉撲雙入組

首先看到的，是以《梵谷-麥田裡的絲柏樹》為雛形設計的校色蜜粉餅與棉花糖粉撲。生動的絲柏樹線條與油彩畫那細膩充滿溫度的紋理與彩妝結合，並透過炫彩色澤呈現，柔霧粉質搭配帶點粉暈的色澤，讓妝容柔霧又精緻。

梵谷－向日葵

梵谷永遠經典的向日葵 6 色眼影盤

後期印象主義眾所皆知的《文森·梵谷-向日葵》也是傳奇巨作之一，這回將畫作的色彩、視覺氛圍重現於眼彩盤上，更能體會到印象畫作的情感與溫度。金黃色的花朵堆疊上暖棕色與一點土耳其藍調，妝感溫潤頗有秋意。

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秀拉－阿尼埃爾浴場

秀拉巴黎的阿尼埃爾浴場 6 色眼影盤

喬治·皮埃爾·秀拉筆下的《阿尼埃爾浴場》，展現出印象派柔軟、細膩的筆觸風格，而這款同樣兼具畫作柔情、粉彩調性的眼影盤，更透過裸棕色、莫蘭迪蘭、奶油調的色彩，詮釋出畫作故事中那愜意、放鬆的視覺意象。

雷諾瓦-塞納河上划船

雷諾瓦一直在划船少女們 6 色眼影盤

《皮耶-奧古斯特·雷諾瓦-塞納河上划船》不只是一副充滿靈動性與想像空間的作品，善於人物刻劃的雷諾瓦，其細緻的筆觸、鮮明的用色，與展現文化氛圍的紀實感，更深受藝術迷著迷。這次以彩盤型式重現，將湖畔的藍、女孩的嬌嫩，與波光粼粼的光影皆展現地如出一轍。

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擁有大師同款畫筆

梵谷經典向日葵絨霧唇泥

#Fascinated／#Sun／#Passion

系列中最讓儂編驚豔的，莫過於這款絨霧唇泥！以油彩那滑潤、飽和、可推抹暈染的質地為靈感，這款唇泥不只妝感猶如雲朵般輕盈，且觸感絲滑、延展力高，好似妳我的手指瞬間變成大師同款畫筆，也能塗抹出油畫般優雅、柔軟的妝容與色澤。

塞尚-沐浴者

典藏珠釦隨身化妝包

最後，品牌也不忘為聯名系列搭配一款收納包！其設計靈感源自於《保羅·塞尚-沐浴者》，蔚藍的基底色調，襯托出以白色油彩勾勒出的人形輪廓，展現出人體的力與美，也讓那慵懶、愜意的意象成為生活的最美點綴。

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