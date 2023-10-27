秋冬5大編髮造型　復古捲髮丸子頭、蝴蝶結低髮髻　短劉海超減齡

邁入秋季，衣櫃裡的針織衫、襯衫外套也開始迫不及待出場，不過不同於夏季著重於清爽、乾淨、好整理的髮型，許多女孩在秋冬更喜歡運用綁髮、編髮玩造型！



那麼今年秋冬有哪些「綁髮造型趨勢」必須掌握呢？小編整理五大重點提案，妳都學會了嗎？

秋冬5大熱門綁髮髮型，讓整體造型超加分！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 小捲丸子頭

今年許多復古捲髮仍是髮型圈的焦點，像是泰迪捲、拉美捲，有點狂野又個性的小捲髮型，深受年輕女孩的喜愛！延續小捲捲髮的風潮，今年秋冬綁包頭也別忘了讓髮絲線條更有彈性！捲髮者可以善用捲度為包頭加強蓬鬆感、營造凌亂鬆散的自然狀態；直髮者則建議先夾捲頭髮在紮包頭，最後別忘了為耳際兩旁的髮絲繞上明顯捲度，會更有層次感喔！

2. 蝴蝶結包頭

低髮髻、低包頭萬年不敗，光是變化就有著數十種選擇，而今年在日韓許多女孩更崇尚快速上手、同時又兼具造型感的款式！像是這款雙結的低髮髻，只運用一條髮圈、幾支小黑夾固定，就能紮出猶如蝴蝶結般的優雅感，尤其頭髮越短、髮髻紮起來越精巧越時髦！

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3. 雙側精靈夾

髮夾元素持續受歡迎，不過延續Y2K風潮下裝飾性髮夾的造型特點，今年許多短髮女孩、中長髮女孩還可以試試這款：雙側精靈夾髮型！毫無技巧的精靈夾造型，訣竅在於依照自己的髮量挑選合適的鯊魚夾大小，並且將夾子夾在太陽穴製耳尖上方的髮束，模樣俏皮又不過於稚氣。

4. 毽子馬尾

去年開始毽子頭在Y2K風潮的帶領下席捲全球，甚至成為秀場、時尚標竿們的髮型ICON，然而除了耀眼的高馬尾造型，今年秋冬相對更優雅、低調低馬尾毽子頭則是趨勢焦點！運用髮絲的交錯、層次堆疊與綁髮步驟，呈現出髮尾外俏、散開，猶如毽子毛流般的羽毛輪廓，也能為無聊的馬尾增添一點趣味性。

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5. 百變短瀏海

到了秋冬，也是小編最愛的帽子季節！秋季女孩們喜好把玩各種帽子、髮帶單品，這時別只單純戴帽子，還可以善用妳的髮絲創作小瀏海！首先將整顆頭用帶點濕潤、油感的造型品順過一次，接著抓出前額部分的頭髮固定向後夾，依自己喜好呈現出短瀏海的模樣，最後再搭配帽子、髮帶點綴，最重要的別忘了為瀏海上一點弧度會更自然呦！

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