台灣必買MIT化妝品Top 8　Solone平價專櫃級化妝掃、heme胭脂必敗

疫情趨緩後隨著各國國境開放，越來越多觀光客去台灣旅遊，而愛美的族群們都不會漏掉台灣必買的伴手禮之一：MIT彩妝！



就讓我們一起來看看這8款從彩妝、保養到上妝工具通通都有的「台灣必買MIT化妝品Top8」，去台灣千萬別漏掉！

台灣必買MIT化妝品Top8，去台灣旅遊別錯過！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. heme 特調腮紅

heme 特調腮紅 (全六色)，官網售價：NT$300（約HK$74）

備受學生、小資族喜愛的台灣彩妝品牌heme，不僅在小紅書討論度超高，進軍日本後也大獲日本女孩好評！前陣子品牌更隆重推出全新系列「特調腮紅」，包裝延續黑藍色經典視覺，同時新增蓬鬆柔軟的腮紅刷，簡直是上妝好幫手！新品的粉質細膩、暈染度比起先前的純色胭脂更是大幅提升，能完美貼合肌膚，創造出零粉感原生胭脂。此次以柔粉色調出發，新的粉紫與粉棕色「05 Light Lilac」、「06 Rosy Tan」，絕對是觀光客來台必買的MIT新品！

2. 未來美 POWER8超導微晶面膜

未來美 POWER8超導微晶面膜 (三片)，NT$399（約HK$98）

當時在台韓紅透半邊天的「未來美8分鐘面膜」已經升級到「3.0版本」了！品牌採用最新韓國高科技：3秒凝膜技術，主打一片等於一整瓶32ml複合精華液，保濕更強、修護加倍、亮白有感，敷8分鐘就能解決8種初老問題！想必各國美女們都會想囤貨、保養出代言人劉寅娜同款滑嫩水煮蛋肌！

3. TTM提提研 超級纖維系列面膜

TTM提提研 超級纖維系列面膜 (一片)，NT$70（約HK$18）

MIT品牌提提研是第一個進駐法國頂級百貨Le Bon Marché的台灣面膜品牌，七年內榮獲多項歐洲美妝大賞肯定，可說是美妝界台灣之光！超級纖維系列面膜主打「超吸收、超導水、超服貼」，採用日本獨家零隙感長纖維織法，讓抓膚力提升20%，吸收效果也大升級，也難怪TTM會征服法國、成為國際級面膜專家，去旅遊的觀光客當然不容錯過！

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4. KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏

KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏，NT$780（約HK$191）

由殿堂級化妝大師小凱老師創立的KAIBEAUTY，每款彩妝品都由老師本人親自參與研製，多年來也累積了不少好口碑。除了是許多台灣美妝YouTuber的愛牌，也出現在不少日韓及其他亞洲地區女孩來台必買的清單中！其中的明星商品「裸妝肌密遮瑕膏」主打具優越延展性的奶油質地，能完美修飾黑眼圈、痘疤、斑點。添加角鯊及多重胜肽配方，提升肌膚保水度，重點是完全不卡粉！儂粉們聽到這裡是否自己也想下單了呢？

5. A.M. Fairyland 不關燈・濾鏡光雙效遮瑕盤

A.M. Fairyland 不關燈・濾鏡光雙效遮瑕盤 5.2g，NT$920（約HK$226）

由知名化妝師Alice成立的A.M. Fairyland擁有不輸專櫃的高級質感，而且產品的好用程度也是被各大Youtuber爭相推薦，當然也成為觀光客來台鎖定目標！其中近期討論度超高的就是這款「不關燈遮瑕盤」，一盤四色校正、遮瑕、修容、打亮通通搞定，加上保濕不卡粉的質地，買過必成回頭客！

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6. Solone 大藝術家系列刷具

Solone 大藝術家系列刷具 完備20件組 (附絨布束口袋)，NT$4,530（約HK$1,111）

Solone是以一支眼線膠筆起家的台灣品牌，創立至今研發的自組式單顆眼影、舒芙蕾海綿系列等等都大獲各界好評，目前也已在10個國家營銷。品牌推出的「大藝術家系列刷具」讓消費者可以用親民的價格，買到專櫃級的規格，全系列刷具的毛料柔軟親膚、細緻平滑，筆桿質感超好，也因此受到國民彩妝師 張艾文Ivan 的愛用肯定！雖然在許多國家都能買到，但台灣購買絕對是最優惠的選擇！

7. 1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏EX

1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏EX，NT$390（約HK$96）

同樣在小紅書討論度超高的MIT彩妝品牌1028，當然也是愛美觀光客到台灣必須朝聖的品牌！而他們的招牌明星商品就是這款用過就回不去的飛激長瞬翹防水睫毛膏！完美的乾濕比例輕盈配方，EX版本全新升級，主打超激長、超捲翹、超持久抗暈效果，能夠打造K-POP女團成員般根根分明的太陽花睫毛，連儂編我也是愛用者之一！

8. DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8%

DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華8% 15ml，NT$850（約HK$208）

DR.WU迄今創造無數經典熱銷冠軍，廣受媒體、消費者一致口碑推薦， 橫掃多項美妝大賞！品牌首開先例將刷酸概念帶入日常保養的杏仁酸，創下每15秒售出一瓶的驚人紀錄！這款8%杏仁酸可說是「入門煥膚首選」，5%杏仁酸、2%水楊酸、1%乳糖酸的黃金比例，天天使用輕鬆打造水煮蛋肌，就算是敏感肌膚也能安心使用。相信DR.WU的產品在觀光客的必買清單中一定榜上有名！

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