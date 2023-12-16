(G)I-DLE御用化妝師「抹刀底妝」示範　4步驟粉底輕薄持久不脫妝

韓國明星持久又服貼的底妝，原來是這樣上的！



妞妞們平常上底妝是用什麼工具呢？萬能的指腹？刷具？美妝蛋？在韓國近年則是吹起用「抹刀」來上底妝！看起來像塗抹果醬的一個工具，卻能打造出輕薄又服貼的妝感，韓國大勢女團(G)I-DLE御用彩妝師Haemin，特別示範平常是如何運用抹刀，來幫女團愛豆們畫出可以在舞台上勁歌熱舞也不脫妝的完美底妝，趕快找機會跟著試試！

抹刀上底妝4個步驟，女團同款奶油肌Get！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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抹刀上底妝的特色？

香港天氣悶熱潮濕，妞妞們是不是很有感，常常上完底妝一出門，就因為出油、流汗讓妝容開始崩壞！為什麼韓女團愛豆們在台上飆舞，Zoom in看過去底妝還是完美？關鍵就在上妝的手法啦～被敲碗問到翻的韓女團底妝上妝技巧，(G)I-DLE御用彩妝師Haemin特別分享，用抹刀來上妝，其實會比拍氣墊的妝感更輕薄、服貼，除了用來上底妝外，妝前乳也可以用同樣的方法上妝！

韓國抹刀上底妝方法

Step1. 均勻沾取粉底液

可以依照自己的喜好選擇水光或啞光質地的粉底液，擠出適量在手背上，接著拿著抹刀稍微傾斜，在粉底上前後輕刮，像要輕輕的把粉底舀起來，讓刮刀上均勻沾附粉底液。

Step2. 輕刮均勻上臉

使用「有」沾取到粉底液的那面，與臉部垂直90度，由內而外輕輕刮上臉，很像在塗抹果醬的手法，記得手勁不能太大。重複多次，均勻大面積輕刮上粉底。

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Step3. 粉撲拍開粉底

將海綿充分浸潤後，以手擰乾，外層包著紙巾再把水壓乾一點。使用濕潤的粉撲，將粉底拍開，人中和下巴的位置，只要用粉撲上的餘粉帶過就好。

Step4. 前端填補毛孔

鼻子的區域因為毛孔比較大，使用刮刀的前端沾取粉底液，由上往下稍微有點手勁，將粉底液填補毛孔的縫隙。同樣以濕潤的海綿，將粉底液均勻地拍開，記得力道不能太大力，很容易會和妝前搓出屑屑。

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完妝～韓女團輕薄又服貼的水光底妝就搞定了！想要看動態影片的妞妞們，可以到Haemin去觀看跟著Step by step學喔！

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