眉毛｜5種適合不同臉型的眉型　秒改善五官比例　方臉適合彎月眉

畫對眉毛堪稱有效整容，畢竟眉毛確實是整體妝容的點睛之筆，畫錯將導致五官比例不協調，甚至讓臉看起來更圓更大！



尤其新手更是容易將眉型畫成又粗又平的蠟筆小新眉，實在慘不忍睹。今天帶你盤點5種不同臉型適合的眉型，但前提是必須修眉，將雜毛修乾淨才會更精緻。眉毛畫對了，人生也就順啦！

5種修飾臉型的眉毛畫法，畫對眉毛顏值翻倍！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不同臉型眉毛畫法

1. 圓臉、菱形臉→小挑眉

臉部線條較圓潤會讓面部五官顯得相對平扁，因此在畫眉毛時要學會縱向畫法，避免臉部比例再度向橫拉寬。小挑眉絕對是最適合的眉型，眉峰微微上挑，整體眉型呈前粗後窄的形狀，會讓臉型更柔和流暢！不過眉峰不能過於上挑，除非追求的是氣勢，否則侵略性很強。

2. 方臉→彎月眉

方臉雖然整體線條算流暢，但額頭比較寬、顴骨微微凸出，下巴也比較圓潤，整體沒什麼稜角感。同樣是前粗後窄的眉形，彎月眉弧度較圓潤，眉峰前移、眉尾偏細長，整體看起來彎彎的像新月。彎月眉不只可以弱化面部輪廓，也自帶一絲清冷古典氣質！

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3. 長臉→一字眉

長臉面部留白處較多，中庭偏長，臉頰瘦削，因此眉毛位置不宜過高。一字眉上下緣比較平直，眉峰不明顯，眉尾弧度平滑，幾乎與眉頭平齊。整體眉型偏粗，在視覺上有助縮短中庭。切記一定要弱化眉峰，避免持續縱向拉長臉型！

4. 心形臉→落尾眉

心形臉額頭寬度大、下額寬度小，整體臉型呈倒三角形。極具東方審美的落尾眉，具備柔和的弧度及偏細的眉尾。眉峰移至瞳孔正上方，眉尾則拉長至超過外眼角處，緩緩落下的眉尾，自帶一股優雅氛圍，看著楚楚動人！

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5. 所有臉型→標準眉

標準眉幾乎是安全牌，所有臉型都OK！標準眉非常日常，整體眉型比較平緩柔和。眉峰位置可以在畫眉時依據雙眼間距來調整，眼距寬眉峰需靠前；眼距窄則靠後。眉尾只需向太陽穴方向拉長，這樣標準眉的輪廓就出來啦！

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