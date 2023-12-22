冬至2023｜寒冬擊來！4大冬至暖身湯水：養身補腎免受寒 健脾消滯

【冬至養生/冬至湯水】天氣忽然大降，寒風連連，原來數數日子除了即將踏入新一年，二十四節氣亦走到尾聲。冬至正是《二十四節氣》第22個節氣，冬至正是北半球各地白晝最短、黑夜最長的一天，而冬日過後，白晝時間會逐漸增加，因此冬至被古人視為迎接陽氣的好日子。



根據中醫角度而言，節氣轉變亦伴隨相應的養生方法：「春夏養陽，秋冬養陰」，我們亦要根據季節變化調整養生方法，以遵循自然規律。而冬至時應注意保暖，避免受寒，特別需要注意頭與足部。因為頭部受風，容易出現頭痛、頭暈，而足部受寒則容易引起四肢冰冷和感冒。若然陽氣、正氣不足，則容易受寒，被寒冷的天氣影響，導致出現不同呼吸系統疾病，所以冬至時需要適當的進補：適量食用暖身驅寒的溫性食物、養身補腎。

冬至湯水推薦！（《舉重妖精金福珠》劇照）

想避寒邪侵襲，陽氣受損的話，《01女生》特意邀請道德善堂註冊中醫師、香港浸會大學中醫學碩士兼北京中醫藥大學中醫學學士 洪慧雯醫師，分享冬至養生、調理身體的秘訣。洪醫師指大家除了要適當的添加衣物，例如圍巾、帽子、厚襪等。另外，亦應根據四時養生：早睡晚起去保護體內的陽氣，不要過度捱亦、早上待太陽升起後再起床，以免被寒邪侵襲。除了日常護理外，洪醫師亦分享了4款冬至暖身湯水，讓女生們由內靚到外。

德善堂註冊中醫師、香港浸會大學中醫學碩士兼北京中醫藥大學中醫學學士 洪慧雯醫師（受訪者提供）

冬至湯水推薦：1.當歸羊肉生薑湯

食材：當歸10克、羊肉數塊、生薑1塊、鹽適量。



若然你的手腳容易冰冷、氣血不足的話，這款驅寒補暖、補益氣血的湯水就非常合適，不過若然有些許感冒或濕疹的話則要避免。先將羊肉洗淨，再切塊汆水備用。再將當歸、生薑等洗淨，其後切片備用。最後可以將所有材料放入鍋中，加適量水，大火煮滾後，撈除鍋中浮沫，再轉細火煮約一個半小時，加入適量鹽調味後則可飲用。

冬至湯水推薦：2. 白蘿蔔牛𦟌湯

食材：牛𦟌1斤、白蘿蔔100克、薑片數塊、鹽適量。



年末派對聚會眾多，吃得太多油膩、甜食，容易令腸胃不適。若然要健脾消滯、補血養顏的話，則可以飲用這款湯水。先將牛𦟌洗淨再切塊，加入薑片汆水備用。然後將白蘿蔔洗淨並去皮切塊，放入鍋中，加適量水，煮至半透明備用。其後將牛𦟌及薑片放入鍋中，加入適量水，大火煮滾後，撈除鍋中浮沫，再轉細火煮約1小時並加入白蘿蔔，最後再細火煲15到30分鐘，加入適當鹽調味後則可飲用。

冬至需注意養身補腎免受寒 健脾消滯（《玫瑰色的戀人們》劇照）

冬至湯水推薦：3. 烏雞石斛杞子花旗參瘦肉湯

食材：烏雞1隻、石斛10克、杞子10克、花旗參數塊，蜜棗數塊、山藥數塊、薑片數塊、鹽適量



派對狂歡、工作勞累，容易被令腎氣血不足，身體容易疲勞，缺乏精氣神，長遠影響體質與容顏。這個時候就需要以烏雞石斛杞子花旗參瘦肉湯助補，以養血補脾、活血益神，先將石斛、杞子、花旗參及蜜棗等材料洗淨後備用，再將山藥洗淨並切片備用。其後將烏雞洗淨，加入薑片汆水備用。最後將所有材料放入鍋中，加適量水，大火煮滾後，撈除浮沫，再轉細火煮約2小時，加入適當鹽調味後則可飲用。

冬至湯水推薦：4. 胡椒豬肚湯

食材：豬肚100克、白胡椒粒數塊、薑片數塊



天寒地凍之際，最適合喝上一口熱湯，令整個身體都暖和起來。而胡椒豬肚湯能夠健脾暖胃、溫補散寒，十分適合不慎受寒、手腳冰冷、脾胃容易不適的女生！先將豬肚洗淨，再焯燙5分鐘，再以粗鹽搓揉並除去油脂部分，待處理乾淨後汆水備用。然後將白胡椒粒弄碎並將所有材料放入鍋中，加適量水，大火煮滾後，撈除浮沫，再轉中細火煮約一個半小時，加入適當鹽調味後則可飲用。

資料來源：德善堂註冊中醫師 香港浸會大學中醫學碩士兼北京中醫藥大學中醫學學士 洪慧雯醫師