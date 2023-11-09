立冬2023｜中醫：立冬調理注意滋陰補腎 3大按摩+5款保養湯水推薦

立冬2023｜立冬天乾氣燥，陰盛於外，陽伏於內，很容易造成體內陰陽失調，陰虛內燥。俗語有云：「天冷睡不飽」，不單懶床，起床後仍然疲倦十足或是吃飽就想睡等等，若想擺脫冬天憂鬱、沒精打采、嗜睡的情況又應該如何是好呢？



《01女生》特意邀請道德善堂註冊中醫師兼廣州中醫藥大學中醫學學士 張偉良中醫師為大家解答相關的疑惑，了解立冬養生調理方法推薦。張醫師建議大家可以在飲食中添加湯水，滋陰補腎同時補充水分。

立冬2023｜立冬調理按摩+保養湯水（《玫瑰色的戀人們》劇照）

立冬保養湯水推薦：1.豬肚蓮子雞湯

食材：豬肚1個，鮮雞半只，蓮子200克，生薑1塊，淮山1段，鹽適量



此湯有健脾益胃、補虛益氣、易於消化的作用。首先將豬肚用鹽和澱粉搓洗乾淨，去掉異味，加入生薑塊放入冷水鍋中汆燙後撈出，切成小塊。然後將鮮雞剁成大塊，去掉大部分雞皮和皮下脂肪，放入冷水鍋中，加入兩片薑片，煮開後汆燙1分鐘，去掉血水和雜質撈出沖洗乾淨。然後，將鮮蓮子去掉蓮子心，乾蓮子要泡發，淮山削皮後切成小段。最後將所有食材放入湯鍋中，大火煮開後轉小火煲50分鐘，熬至湯色微微變白，然後加少許鹽調味即可。

立冬保養湯水推薦：2.馬蹄甘蔗胡蘿蔔湯

食材：馬蹄100克、去皮甘蔗250克、胡蘿蔔1根、紅棗5顆、清水1500毫升



此湯有清肺胃濕熱及潤澤功效。首先將馬蹄去皮洗淨，甘蔗切成10釐米的長段後切成條，紅蘿蔔去皮切塊，紅棗去核。然後將全部食材入鍋，加水、冰糖，大火燒開轉小火，再慢燉1小時即可。

立冬保養湯水推薦：3. 黑豆首烏鱔魚湯

食材：黃鱔100克、黑豆90克、何首烏9克、紅棗、生薑、食鹽少許



此湯有補肝益腎、活血潤澤功效。首先將泡好的黑豆洗淨，黃鱔去除內臟洗淨，再用開水焯，然後將何首烏、紅棗、生薑等食材分別洗淨。再將全部原料一齊放入鍋內，加入適量清水，開大火煮沸後，改用文火煲1.5到2小時，再加少許食鹽調味即可。

立冬保養湯水推薦：4. 黃豆豬蹄湯

食材：豬蹄700克、黃豆150克、紹酒少許、蔥、薑、鹽



首先將黃豆浸泡過1小時，再將豬蹄用沸水燙後洗淨，刮去豬蹄表皮，再以清水煮沸豬蹄，撇去浮沫。其後加入紹酒、蔥及用清水浸泡過1小時的黃豆，中火35分鐘，加鹽調味，再大火15分鐘即可。這湯營養豐富，十分適合秋冬季滋補，具有通乳、氣血雙補、補虛養身等功效。

立冬保養湯水推薦：5. 白芷芫荽滾魚頭湯

食材：白芷10克、芫荽15至20克、魚頭一個、肥豬肉100克、生薑五片



這款湯水對付秋冬感冒、鼻敏感等最為有效，能夠起祛風、解毒、健胃之功效。首先洗淨所有材料，將魚頭往腮對半切，肥豬肉切薄片，再放入瓦煲內加水1500毫升，滾沸10分鐘，過濾後出清湯。其後爆香薑片，再加入清湯中，滾沸後再加入魚頭、豬肉；水滾至熟加入芫荽、食鹽即可。

立冬調理需注意滋陰補腎（Gettyimages）

除了湯水相伴，平日亦可以借助養生偏方，例如按摩、刮痧、泡腳、蒸身、腳貼等方法，當中張醫師建議大家可以多按摩腰部、頭部及足底，利用按摩以作刺激穴道，促進新陳代謝。

立冬保養按摩推薦：1.腰部按摩

冬季養腎可以按摩腰部與丹田，腰背可以使用雙手搓擦腰眼30次，以稍溫熱為度，可以疏通經脈，增強腎臟功能。小腹丹田位置，可使用雙手搓熱，按摩30-50次，可增強人體的免疫功能，強腎固本。

立冬保養按摩推薦：2.面部按摩

首先頭部按摩，用指腹按摩頭皮，可以緩解頭部疲勞及壓力，每次5分鐘。其次面部按摩，用指腹按摩面部，以輕柔的方式按摩額頭，太陽穴，顴骨和下巴，每次進行10分鐘，可促進血液循環，緩解眼部疲勞和面部緊張。最後頸部按摩，用手掌按摩頸部，以順時針和逆時針的方式按摩，每次進行10分鐘，可緩解頸部疲勞，緩解肩頸痠痛。

立冬保養按摩推薦：3.足底按摩

首先摩擦雙手，擦熱後，以有力的方式按摩雙腳跟，每隻腳約5分鐘，可以促進血液循環，然後用拇指按摩足底，從腳跟到腳趾的方向，分別按摩腳底不同的反射區，每隻腳約10分鐘，可以緩解腳部疲勞，幫助睡眠。

資料來源：德善堂註冊中醫師兼廣州中醫藥大學中醫學學士 張偉良中醫師