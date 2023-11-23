秋冬乾燥頭皮滿天飛？醫生列洗頭5大NG行為　恐導致脂漏性皮膚炎

天氣漸漸轉涼，許多人開始出現「滿天飛」的頭皮屑，讓人好困擾！對此，有藥生表示，若頭皮屑的情況變嚴重，除了要當心是脂漏性皮膚炎的問題，也要注意洗頭髮的方式。



根據《ETtoday新聞網》報導，藥生公會國際事務委員會副主委楊家瑋在第29屆亞洲藥學會（FAPA）活動中受訪時分享，換季時是脂漏性皮膚炎好發季節，有些人頭皮較為敏感，當環境溫度、濕度轉換，就會出現一些症狀，若生活壓力較大，出現睡不好等情況，也可能會引發「脂漏性皮膚炎」。

5大NG行為令頭皮增多，更有機會導致脂漏性皮膚炎！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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楊家瑋指出，脂漏性皮膚炎最初是感受到頭皮屑變多，可能有點類似魚鱗片，一刮就掉，再嚴重時頭皮就會有點「濕濕」的狀態，頭皮流膿、流血，此時角質層可能已被破壞，而頭皮屑的成因可能包含黴菌感染、內分泌問題、外部接觸性皮膚炎，只要有脫屑情況就會被稱為頭皮屑，但如果頭皮屑情況已經到肩膀都可以見到掉屑，建議尋求專業醫師協助，釐清問題。

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另外，楊家瑋也指出，清潔頭髮、頭皮「5大NG行為」也會增加頭皮屑的生成：

1. 洗頭的水太熱：

有些人喜歡用高溫的水來洗澡、洗頭，特別是天氣冷的時候更是如此，但其實太熱的水會讓頭皮油脂容易流失，頭皮就比較容易乾燥。

2. 過度清潔頭皮：

頭皮狀況不佳就應該要讓頭皮休息，不要接觸太過刺激的洗劑與相關保養用品，避免過乾導致頭皮代償性出油，或者過多添加物堵塞頭皮毛孔，讓情況更糟。

3. 用指甲抓頭皮：

用指甲去抓頭皮可能讓頭皮被抓出傷口，恐怕引起感染問題。

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4. 護髮素抹到頭皮：

護髮素是要讓頭髮變柔軟而添加了柔軟性的成分，如果使用到頭皮甚至身體肌膚，都會增加負擔。

5. 洗髮產品成分：

選擇洗髮產品時可考慮2點，包含界面活性劑是否天然溫和不傷害角質，另則是「配方數越少越好」，當成分越單純，越不容易引起發炎和過敏。

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