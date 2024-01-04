絲打圍爐｜Coffee林芊妤暢談減肥秘訣 減肥新手靠這樣瘦身不減胸

絲打圍爐｜每個女生都相當重視自己體重與外形，特別在重要日子前後，更想準備以最佳狀態視人，不過減肥仍長期作戰之物，到底應該用什麼方法才能減得輕鬆又有效呢？想知道當中要訣的話，不妨參考由蝦頭（楊詩敏）、娟姐（練美娟）所主持的YouTube節目《絲打圍爐》，最新一集邀請到Coffee林芊妤作為嘉賓，大談『減肥經』。



Coffee林芊妤節目中與蝦頭（楊詩敏）、娟姐（練美娟）暢談減肥秘訣（YouTube截圖）

絲打圍爐｜Coffee林芊妤獨門『終極修身法』？

不少女生都忙於工作、生活節奏急促，沒有太多時間運動，唯有選擇飲食上著，普遍女生都會盲目選擇節食，Coffee林芊妤在節目上指出原來節食不單止會有反彈風險，更會引致女生最擔心的：胸部『縮水』！想瘦身不減胸，Coffee林芊妤指出唯有長期性的減肥：衝刺期、維持期並行，才能讓身體習慣燃脂，代謝加快，這樣反彈覆肥的可能性才少。

提及衝刺期，當然需要自律的運動與飲食，Coffee林芊妤分享全盛時期的她差不多每天都有運動，瑜伽、行山等都有。不過人無完人，並不能長期維持高律度的運動習慣，Coffee亦因為生育、生活等原因，近年的生活模式轉為維持期，一週以2到3日的運動習慣去維持筋骨柔韌、喚醒肌肉記憶。

至於飲食，不少女生都相當避諱零食、高油份等，Coffee林芊妤指過份控制反而會適得其反，愈是控制愈會勾起慾望，一不留神反而會大吃大喝。

Coffee林芊妤分享獨門『終極修身法』？（YouTube截圖）

想吃熱浪就吃1、2片，吃這些並不會馬上立刻肥 Coffee林芊妤

絲打圍爐｜Coffee林芊妤分享 2大女生必做小訓練

若果並未建立好運動習慣或是運動初手，Coffee林芊妤指可以以簡易目標開始，那怕由每天堅持郁動，先習慣動起來，再喜歡、投入繼續運動。

改變由小做起，Coffee 分享腹式呼吸會是一個不錯的鍛煉，她自己除了睡覺外亦無時無刻地進行，從以訓練核心肌肉與改變腰間肥肉：緩慢地吸吐空氣，通過加大橫膈膜的活動、減少胸腔的運動，收緊腰腹從而達致腹式呼吸。

身為一孩之母的Coffee，知道私處護理亦是不少年輕媽媽、輕熟女生的困擾，她亦分享了一個隨時隨地可做的小訓練，有助私處收緊！首先用力收縮骨盆底區的肌肉，感覺如同尿急，但是無法上廁所時的閉尿動作，然後放鬆。大家除了可以訓練用力收縮的時長，亦可以以10秒作為單位，快速數數並收緊肌肉；以訓練肌肉彈性。