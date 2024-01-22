減肚腩｜普拉提是什麼？與瑜伽有別？導師分享簡易3招減肚腩贅肉

減肚腩｜踏入新一年都有一段日子，不知大家訂立好今年的目標嗎？相信不少女生的計劃中，都會包括減肥，特別是在節日前後尤為有感，想要踢走脂肪和肚腩。若想輕易鍛鍊身材曲線，近年不少女星都追捧普拉提，不僅省時效果大，而且可展現出體態優美的一面。普拉提導師Olivia日前分享3個運用普拉提核心床（Reformer Pilates）的入門動作，幫助練習核心肌群，同時減走肚腩，大家不妨試試。



普拉提運動是什麼？

由不少韓國女星帶領的普拉提熱潮，近年席捲亞洲，包括韓國女團BLACKPINK成員Jennie、少女時代隊長太妍、演員孫藝珍、本地女星阿嬌、台灣天王嫂昆凌和王心凌等，紛在社交平台分享照片，由於動作體態實在優美，促使這項運動逐漸普及。

Olivia分享，普拉提是基於人體結構、再結合西方運動科學，而形成的一個運動系統。在運動的過程中，九成都運用到核心肌群。普拉提有分為傳統和現代，前者會跟著一套套動作去做，較有模式和系統；後者則為傳統的演變，會結合其他運動元素，細分出不同的形式。

普拉提導師Olivia日前分享3個運用普拉提核心床（Reformer Pilates）的入門動作，幫助練習核心肌群，同時減走肚腩。(盧翊銘攝)

普拉提與瑜伽的分別？

由於普拉提和瑜伽都有伸展和墊上動作，容易讓人混淆。Olivia解釋，兩者分別最大的一點，便是瑜伽一般都有停頓，每次完成動作後，都需維持姿勢數秒，但普拉提則是一組流暢動作，中間並不會有停頓。因此，這樣聽來普拉提相對較易實行。

除了墊上動作，普拉提器械較廣為人知，當中最普遍的是Reformer，Olivia形容使用Reformer的話，「跟物理治療的原理相若，可以提高運動員表現」，亦助其紓解關節崩緊，提升日常的活動能力。她更分享3個入門級的Reformer動作，有助減肥、收細肚腩，有興趣的話不妨試試。

Olivia解釋，普拉提和瑜伽分別最大的一點，便是瑜伽一般都有停頓。(盧翊銘攝)

普拉提入門動作1. Row back with twist

Olivia分享的動作都較簡單易明。第一個動作先要坐在Reformer上，然後雙手屈曲牽著繩子，再將身體稍為傾後，這時腹部會感到用力。完成後身體向左扭動，手臂亦向外扭轉打開，兩邊手肘保持不動，並呈同一垂直線。在回到原來位置後，再反方向進行動作，最後回到最初姿勢，便完成一次動作。可以按照體能需要，反複進行幾次動作，然後再休息一會後，重複整組動作4次。

普拉提入門動作2. Elephant

另一動作則需要站在Reformer上，雙手向前靠在側面的扶手，同時不用施力，然後將後腿舉起，讓小腿、臀部和後背呈同一水平線，並保持左腿垂直不屈曲。這個姿勢重心在於腰腹及後腿力，需要身體保持「一字型」，其後還要靠腹力，慢慢按個人能力將Reformer前推，再回到原位，並重複動作。

普拉提入門動作3. Bow & Arrow

這個動作需要側躺在Reformer上，雙腿可以交差疊起，右手放在左邊位置，左手臂則扭轉打開舉起，姿勢猶如芭蕾舞者的準備動作。運用側腹力將上半身舉起，同時保持動作不變，然後再慢慢回到原來位置，並可按體力重複動作。

攝影：盧翊銘

場地提供：PURE Yoga @ 星街

