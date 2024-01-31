5款2024年專櫃最新水潤唇彩　SUQQU打造蜜糖光圈、植村秀秒遮唇紋

自從揮別強制戴口罩的日子後，水潤光澤型的唇彩又重新回到彩妝控們的愛用C位，高保濕的質地，就算沒打底擦上唇也不怕會顯唇紋，還可以讓雙唇看起來更豐潤嘟翹，視覺秒減齡個好幾歲。



小編幫大家整理2024最新推出的專櫃水感系唇彩，從氣質裸色調、少女感粉色到個性御姊愛的紅色調都有得選，趕快把心動美色收進化妝包！

2024年5大水潤唇彩推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. SUQQU 晶采潤艷唇膏 HK$ 480

喜歡光澤唇的姊妹，這系列真的會愛爆！SUQQU最新發表的2024春妝，一口氣推出10色唇膏，強調「光澤膜」妝感，以護唇膏為基底，搭配烘焙食品的表面上，塗抹糖漿或果醬等等「GLAZE-上光」的過程，上唇後可以修飾唇紋，還能讓雙唇變得更豐潤飽滿。晶采潤艷唇膏更響應了環保趨勢，在今年首次推出唇膏補充蕊的包裝，使用完後可以再入手喜歡的色號蕊芯。

有選色障礙的姊妹，推薦可以先關注＃01陽風，是帶有溫暖與優雅質感的肉桂裸色調，可以顯很自然的氣色，溫柔小姊姊化妝包必收。#10焦紅是兼具女人味和帥氣感的Browny Red-布朗尼紅色調，帶點跩甜路線，光澤感比起霧面還能削弱距離感，想要嘗試紅唇色調又怕太高調，這支很可以！

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2. shu uemura 無色限絹感唇釉 HK$ 305

擁有綿密奶油質地的無色限奶油緞光唇釉，塗上雙唇後自帶柔嫩光澤，還有淡淡的檜木清香，這次跟上2024大勢的「茶色」，特別推出3款新色：＃KC BR772 輕焙烏龍茶，既顯白又溫潤，＃KC OR557 輕焙蜜茶，則是在甜茶裡注入橙橘色提亮氣色，綻放出自信甜酷氛圍。#KC BR737 重焙玫瑰茶，主打煙燻玫瑰的高冷感，一擦上自帶傲嬌氣場。

3. MAQuillAGE 星魅蜜光圈唇膏 約HK$ 250

顯幼態感的關鍵就在嘴唇的水嫩度！在日本很受歡迎的MAQuillAGE蜜光圈唇膏，蘊含豐富的「鎖色美唇油」，搭配全新「水感泡泡持色科技」，以泡泡形狀完整包覆色料，均勻於唇部上色。共有7個全新色選，主打色＃RD401天真誘惑、＃RD301再見一面、＃RS 301欲擒故縱，可以隨每天的不同心情、要見面的對象挑選適合的顏色。

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4. ADDICTION 水漾緞光染唇釉 HK$ 230

ADDICTION今年春季推出全新唇彩系列，兼具長效顯色及亮澤光感的癮吻水漾唇萃，輕盈水感質地，長時間保濕雙唇無負擔，上唇立即擁有水潤輕透的亮澤效果，全系列一共推出10色選，從裸色調、玫瑰色到活力橘色都有。

5. RMK 輕柔亮澤唇釉 HK$ 290

RMK唇釉今年推出亮澤版了！塗抹的瞬間唇油立即緊密的服貼雙唇，感受保濕柔滑舒適，尖端的刷頭好勾勒唇型及沾取用量，除了直接單擦外，也適合疊擦在霧面唇彩，增添嘴唇的豐盈感。

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