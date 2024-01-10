9成肥人濕氣重！6大症狀檢測+祛濕飲食宜忌　藍心湄、77老大大推

九成肥胖都是因為體內濕氣重！如果你也自認是易胖體質，減肥老是失敗、怎樣都瘦不下來，先來看看自己是不是濕氣重體質！



由京都堂四位中醫師聯合著作的《中醫五行減重》一書中，要教你如何排除體內濕氣，連體內濕氣重有什麼症狀也一一列出，還有藍心湄、77老大傳授簡單排濕法，幫身體去除濕氣就能輕鬆瘦！

濕氣重的6大症狀祛濕及飲食宜忌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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濕氣重有什麼症狀？

覺得自己是易胖體質？怎麼減肥都沒效？可能是因為體內濕氣太重！中醫口中的「九成肥胖都是因為體內濕氣重」，馬上來對應看看，體內濕氣重有什麼症狀！

1. 經常感到疲倦，四肢沉重。

2. 水腫明顯。

3. 容易腰痠背痛，關節肌肉疼痛。

4. 腸胃消化差，容易脹氣。

5. 小便不順、大便不成形，容易黏稠或解不乾淨。

6. 女性有白帶困擾，生理期前後容易感染。

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體內濕氣重會怎麼樣？

在中醫來看，體內濕氣重原因在於脾臟功能無法正常運作，導致體內水分、廢棄物累積過多，脾有消化與代謝水分功能，有如人體天然除濕機，若濕度過大或因飲食、生活習慣造成影響，就會讓排濕效率大打折扣，形成水腫。體內濕氣重會讓氣血循環不佳、基礎代謝下降、小腹肥滿突出，容易累積脂肪形成肥胖，變成易胖體質！甚至還會誘發慢性疲勞、蕁麻疹、濕疹、關節炎等疾病。

如何排除體內濕氣

濕氣不除就難以甩肉，中醫排濕消腫這樣做！飲食方面要避開的有這些：

1. 生冷、刺激性食物：冷飲、雪糕、生菜沙律、瓜果和辣物炸物，都會影響脾臟功能，想吃水果建議白天食用。

2. 甜食：甜食進到身體有緩滯作用。

3. 酒精：酒精在中醫也屬於濕氣、熱氣重的性質。

除了飲食之外，日常生活小習慣也要注意，建議衣物要保暖、使用除濕機控制環境濕度、洗完頭要把頭皮頭髮吹乾，保持充足的睡眠與適量運動，都對排除體內濕氣有幫助！除此之外多喝水也有利脾臟排出多餘濕氣，並將過多的鹽分排除體外，也有利排濕消腫！京都堂院長林朝暉也建議可以飲用四神湯，茯苓、山藥、蓮子、薏仁都有利水消腫效果，四君子湯黨蔘、白竹、甘草也能補氣，促進新陳代謝。

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藍心湄、77老大授簡單除濕法

藍心湄、77老大也曾分享過簡單的體內排濕法，藍心湄推薦蘿蔔湯：「可以多攝取蘿蔔跟胡椒，如果你不敢吃辣，把胡椒放在蘿蔔湯裡適量喝，就能幫助身體排除掉很多濕氣。」而擁有中醫背景的77老大，也曾分享4個超簡單「輕斷食祛濕排毒法」，例如：乳酪+地瓜、綠豆薏仁湯、芹菜炒肉片等，都能輕鬆應用在減肥飲食當中！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】