MBTI開運妝容｜化妝師揭4要點：SJ大地色不失誤、NT用這色招人緣

瘋迷全球的MBTI 16型人格分析，不僅能精準推測潛在性格，引領你我更了解自己，然而不只工作、愛情取向可以預測，2024年的開運妝容也能為妳明確指引！



屈臣氏美容顧問這回依照MBTI測驗出的4項性格指標，篩選最合適的開運妝容提案！

妝容不曉得該從何下手的女孩快快學起來～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

「實用百搭」ｘ守護者型（SJ類別）

守護者們同時具有S實感 （Sensing）和J判斷（Judging）的特質，習慣透過具體的感受來認識世界，且做事偏好完整規劃、條理分明，在嚴守紀律與規則的個性下，按部就班地達成目的最讓守護者們感到舒服。不喜輕易變動的他們，最適合「實用百搭」的妝容，像是不易出錯的大地色系眼影，搭配棕色眼線膠筆勾勒眼眶，再加上柔和的眉型，便能輕鬆打造乾淨俐落、自在的溫柔妝感，完美描繪認真、負責任的人設印象。

同場加映：2023最熱賣開架唇膏Top 10 OPERA、KATE奶茶色在日本也賣斷市！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

符合人格：ISTJ（物流師 ）、ISFJ（守衛者 ）、ESTJ（總經理 ）、ESFJ（執政官 ）

「多巴胺色彩」ｘ探險家型 （SP類別）

性格特質中同時包含S實感 （Sensing） 和P感知（Perceiving） 的探險家們，擁有豐富的想像力且心思細膩，比起守護型人格更偏向運用彈性的思維去看待世界，流淌在血液裡的好奇心總能驅使他們探索新事物、勇於迎接挑戰。倘若妝容總是搭配一成不變的黑色、棕色系彩妝，不只無法展現個人魅力、提升氣場，更無法有效釋放內心的小野獸，因此愛好嘗鮮的妳們最適合繽紛色系的妝容，像是高顯色或高亮度的睫毛膏、眼影必須常駐化妝桌，今年也不妨大膽嘗試帶有強烈光澤的頰彩，讓新年新氣象增添更多驚喜感。

符合人格：ISTP（鑑賞家 ）、ISFP（探險家 ）、ESTP（企業家 ）、ESFP（表演者 ）

同場加映：MUJI｜2024無印良品必買清單！最受日本人歡迎個人護理產品Top 9（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

「溫柔日系眼妝」ｘ外交家型 （NF類別）

外交家型人格的性格指標中同時有著N直覺（Intuition） 和F情感（Feeling），他們善於表達、同理他人且懂得如何應對進退。然而要襯托外交家型的特質，妝容重點就在於營造「清新無害」氛圍！美容顧問建議，可選用近期Pantone公布的2024年度代表色「柔和蜜桃」為妝容色調，透過眼彩與頰彩畫出鄰家女孩般的甜美溫柔，眼妝以纖長捲翹、根根分明的睫毛為主，眼影則可輕輕帶過，打造澄淨無害的眼眸；至於雙頰可使用蜜桃色的腮紅及疊加些許打亮，營造澎潤有光澤的好氣色，給予人親近無害的氣息，也有助於招桃花呢！

符合人格：INFJ（提倡者 ）、INFP（調停者 ）、ENFJ（主人公 ）、ENFP（競選者 ）

同場加映：MBTI｜4大專屬精品手袋類型 INFP重視設計細節、INTP首選實用性（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

「高冷紅唇妝」ｘ分析家型 （NT類別）

最後，則是特質中有N直覺（Intuition） 和T思考（Thinking） 的分析家型人格，其為擁有縝密思維的理性主義者，總能善用各種工具來解決問題、增加效率，例如教授、律師、科學家或電腦工程師等職位都擁有此份特質。針對此點，開運妝容則推薦採「無眼影紅唇妝」為首選！柔霧感粉底打造無瑕好肌底；眼影、腮紅則以低飽和度色彩簡單點綴，最後再配上氣勢紅唇，為整體妝容畫龍點睛，另外，新年也推薦試試使用遮瑕乳局部遮瑕，取代大面積底妝，更能讓肌膚看起來自然無暇，霸氣中又保有知性氣質。

符合人格：INTJ（建築師 ）、INTP（邏輯學家 ）、ENTJ（指揮官 ）、ENTP（辯論家 ）

延伸閱讀：

芭比粉唇膏怎麼擦不失誤？《金球獎》瑪格羅比教妳4大挑選、上妝攻略：質地、塗法是重點

「POYA Beauty」一年展店超過33家，成功策略是甚麼？日韓美妝商機搶得快狠準，這個服務屈臣氏、康是美都沒有

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】