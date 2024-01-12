MUJI｜2024無印良品必買清單！最受日本人歡迎個人護理產品Top 9

MUJI 無印良品是大家都非常熟悉的日系品牌，在香港有許多店面。除日用品＆家具外，近幾年無印良品的保養和美妝商品也頗受好評。



這次就來公開2023年日本無印良品在美妝和保養的人氣熱銷Top 9商品，下次到日本旅行也不妨可以參考一下！

美妝保養、個人護理用品排行榜Top 9，其中4款香港還買不到~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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美妝保養小物 - 第一名：化妝棉

這款化妝棉看似普通，但其吸水性非常好，無論是化妝水或是乳液都能均勻吸收，方便做洗臉後的保養工作，而且不會殘留棉花屑屑在臉上，讓肌膚能夠擁有舒適感受。

■ 商品名稱：化妝棉／生成カットコットン

■ 參考價格：HKD 18

身體／頭髮保養 - 第二名：護髮精華

這款護髮精華內含五種天然植物油成分，在吹乾頭髮後使用，可以有效保濕、修護染髮和乾燥受損的頭髮，達到有效保濕，無香料、無色素、無礦物油、無酒精，用起來更加安心！

■ 商品名稱：護髮精華／ヘアセラム

■ 參考價格：HKD 108

身體／頭髮保養 - 第一名：荷荷巴油

無印良品長年熱銷的「荷荷芭油」一直以來都是日本女生的好評商品，無色、無香的「荷荷芭油」可以做為身體保濕油或是髮油使用，在相對乾燥的日本可以說是不可或缺的保濕好物！

■ 商品名稱：荷荷巴油／ホホバオイル

■ 參考價格：HKD 198

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臉部保養 - 第二名：溫和潔面啫喱

這款潔面啫喱主打的就是無負擔保養，因此成分不添加合成香料、無色、無礦物油、弱酸性，還有保濕成分，如果是要當作洗面乳的話，酌取適量在手心再用溫水洗淨就可以，無水的時候則可以當作卸妝乳使用。

■ 商品名稱：溫和潔面啫喱（200G）／マイルドジェルクレンジング（200G）

■ 參考價格：HKD 68

臉部保養 - 第一名：敏感肌爽膚水（高保濕）

這款保濕化妝水不僅是敏感肌可以使用的化妝水，更有高效、長時間保濕的功能，因此有不少人會將其當作保濕噴霧，非常適合冬天使用，加上其單價不高，因此頗受好評！

■ 商品名稱：敏感肌爽膚水（高保濕）／化粧水・敏感肌用・高保湿タイプ(大容量)

■ 參考價格：HKD 98

SNS話題商品排行榜（香港MUJI沒有的商品）

發酵導入美容液

無印良品最近一年來話題度高居不下的商品絕對少不了它－發酵導入美容液，無論是自早上當作保濕基底使用，或是洗完澡當作前導保養液使用，都可以有效提升吸收力，在肌膚保濕效果上超有感，加上這款發酵導入美容液質地清爽不黏稠，因此廣受好評！

■ 商品名稱：發酵導入美容液／発酵導入美容液

■ 參考價格：1,990日圓

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護髮霜

一般人對於護髮霜的印象應該都是比較黏稠狀的，而這款無印的護髮霜同樣也是清爽系的，可以有效幫助整理頭髮，讓髮絲保持光澤。

■ 商品名稱：護髮霜／ヘアクリーム ６０ｇ

■ 參考價格：1,990日圓

Clean Clear 藥用擦拭潤膚露

使用來自岩手縣釜石市的天然水作成分，並含有多種可以保持肌膚清潔的活性成分，以及積雪草萃取物等可以達到保濕的成分，無合成香料、無色素、無礦物油、弱酸性，是使用起來無負擔的好評商品。

■ 商品名稱：Clean Clear 藥用擦拭潤膚露／クリアケア薬用拭き取りローション ３００ｍＬ

■ 參考價格：1,590日圓

人氣話題商品第一名：藥用除臭沐浴露

夏天最怕的就是運動或工作完流汗而產生的臭味，而這款藥用除臭沐浴露有多種可以抑制汗臭味的成分，並保護肌膚過於乾燥，無論男女都適用，在SNS上頗受好評，因而奪下今年的人氣話題商品第一名！

■ 商品名稱：藥用除臭沐浴露／薬用デオドラントボディソープ

■ 參考價格：650日圓

無印良品保養&話題商品排行榜

以上無印良品的保養&話題商品排行榜商品，是不是也覺得又發現了許多保養好物了呢？其實近幾年來無印良品非常用心耕耘保養這塊領域，因此造就出了以上的無印良品MUJI熱銷排行榜，下次去日本時不妨可以找找看這些東西，或許也會發現意想不到好用的商品喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】