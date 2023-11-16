嘴唇爆拆甩皮有唇紋？4個改善方法+唇部保養品　讓你重獲水潤嫩唇

每次塗口紅前，是不是常看見自己的嘴唇又乾又有一堆死皮？如果這時硬要將口紅塗上，只會讓口紅塗抹不均勻，而且還會讓口紅卡進嘴唇的細紋內。



會造成唇部乾裂主要分為內部、外部因素。內部因素是因為水分攝取不足和唇部肌膚不分泌油脂；外部因素則是因為用到不適合的護唇產品，以及過度去角質造成唇部傷害。一般人在嘴唇乾裂時第一個想到的都是使用護唇膏，但其實還有其他方法可以讓嘴唇變濕潤，讓我們一起來告別脫皮跟唇紋吧！

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增加水分攝取

隨時補充水分有助於保持唇部皮膚的水分平衡。通常嘴唇乾裂也代表身體水分不足，通常每個人每天都要喝「體重 x 50ml」的水量。

避免過度咬唇、撕皮和舔唇

咬唇、撕皮可能會導致唇部更加乾燥和損傷，可以先用溫熱的毛巾覆蓋嘴唇，等待死皮軟化後，再將它們輕輕的撕下，用溫柔的方式撕下死皮，才不會讓嘴唇流血。不能透過舔嘴唇讓唇部濕潤，是因為口水沒有油脂，所以當水分流失後，會讓唇部越來越乾。若想要改善嘴唇乾燥問題，記得一定不能做這三個行為！

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確實卸除唇彩

尤其是習慣擦持色唇膏的人一定要將唇部清潔乾淨，才能避免色素沉澱。要將唇彩卸除得非常乾淨，建議使用卸妝棉清潔後，再搭配沾取卸妝水的棉花棒，針對細紋處仔細卸除殘留的唇彩。

使用唇部護理產品

選擇具有滋潤和保濕功效的唇膏或護唇膏，尤其要注意產品中是否含有保濕成分，如植物油、蜂蠟或維他命E等。建議不要使用含有刺激性成分的產品，有些產品為了增加香氣、功效會添加其他成分，這些含有刺激性的物質容易讓嘴唇乾燥，很有可能越擦越乾喔！

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以下四種產品能幫助改善唇部乾裂的問題

滋潤護唇膏：選擇含有豐富滋潤成分的護唇膏，才能夠提供保濕、滋潤和修護效果，幫助修復乾燥和受損的唇部肌膚。

唇部護理霜：這些霜類產品通常含有高濃度的滋潤成分，能夠深層滋潤唇部肌膚，並達到修復的功能。

唇膜或唇部睡眠面膜：選擇含有保濕成分的唇膜或唇部睡眠面膜，可以在睡眠期間持續滋潤唇部肌膚。

唇部磨砂膏：定期使用唇部磨砂膏可以去除死皮細胞，讓唇部更加平滑柔嫩。選擇含有天然磨砂顆粒和滋潤成分的產品，使用完要再配合護唇膏進行保濕，效果才會好喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】