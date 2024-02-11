4款人氣平價護唇膏　木村光希大愛曼秀雷敦　FreshO2小方糖顏值高

2024護唇膏推薦看這裡！



冬季來臨，嘴唇常常乾裂起皮，這時候真的很需要隨身攜帶護唇膏、護唇油在身邊，以下帶來多款平價護唇推薦，通通都是超甜價，修護雙唇的同時也守護荷包君。

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FreshO2小方糖護唇系列

2024平價護唇膏推薦：FreshO2小方糖護唇系列感應換色潤唇膏幾乎已成為FreshO2品牌代名詞，近期更全新升級帶來小方糖護唇系列，維他命E、葵花籽油、白樺蜜糖油等嫩唇配方，就連敏弱唇也安心適用，特調推出三款：「Vanilla sky」無色護唇，以奶油色膏體結合記憶中的經典香草味，是妝前唇部打底的首選；「Roses are pink」延續最熱銷的感應換色，pH值感應帶來潤紅唇色，以大受喜愛的莫蘭迪粉搭配經典人氣冠軍玫瑰香氣；「Watermelon sugar」甜而不膩的淡淡西瓜香，同樣以pH值換色科技，三秒達到自然潤紅效果。

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曼秀雷敦 頂級濃潤柔霜潤唇膏

2024平價護唇膏推薦：曼秀雷敦 頂級濃潤柔霜潤唇膏木村光希也愛用推薦的護唇膏是它~老字號的曼秀雷敦水，以獨家凝潤澤革命性技術使緊緊包覆雙唇的唇膏能不斷吸收空氣中水分，持續替唇肌補水，挑戰開架潤唇膏最長保濕力，蘊含3重賽洛美保濕因子，快速滲透唇肌及角質層，讓保濕精華呵護每寸唇肌，雙唇水嫩隨時綻放晶透光澤，還有8重保濕精華深層滋養、修護唇肌，使雙唇恢復健康柔嫩，使用起來也沒有過多黏膩感，而且屈臣氏、寶雅常常打折100元即可收，真心大推。

Inna Organic 玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華

2024平價護唇膏推薦：童顏有機 玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華台灣天然保養品牌inna organic童顏有機繼2021推出首支潤唇產品「乳香撫紋潤唇精華」，時隔兩年再推新品「玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華」，以純素成份打造0礦物色素、0動物成分及0卸妝需求的唇部保養新選擇！全新「玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華」自天然蘇木樹皮中萃取成分，天然蘇木內含的巴西蘇木素以及酚類活性成分，可以舒緩唇部乾裂帶來的不適感，將蘇木樹皮以真空濃縮、低溫乾燥的方式微粉化，高度保留蘇木萃取活性分子濃度以及天然植物色素，一抹為雙唇帶來淡雅的春漾紅色，既達到玫紅色般的潤色效果也無須卸妝，日間夜間使用都讓雙唇保濕柔嫩無負擔，小小一支外出攜帶也很方便，推薦給想一次搞定潤色和護唇的水水們。

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Carmex小蜜媞 minis 3入組(草莓/鳳梨/櫻桃)防曬SPF15修護唇膏

2024平價護唇膏推薦：Carmex小蜜媞minis 3入組(草莓/鳳梨/櫻桃)防曬SPF15修護唇膏說到護唇膏絕對不能少了小蜜媞，延續Carmex小蜜媞經典的多重保濕因子：綿羊油、蜂蠟、可可脂形成保護膜，Carmex小蜜媞「minis 3入組(草莓/鳳梨/櫻桃)防曬SPF15修護唇膏」添加SPF15防曬係數，能預防紫外線UVB的傷害，同時再添加維生素E，能一次對抗唇部老化、滋潤保濕、修復雙唇、撫平唇紋、使唇色粉嫩、回復雙唇柔嫩Q彈。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】