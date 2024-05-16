沈卓盈42歲身材狀態似少女！靠4招維持長腿、腰線：亞麻籽可消脂

沈卓盈｜早前踏入42歲的沈卓盈，昨於社交媒體分享與好姊妹們慶生的照片，展示出如少女般的雪白肌膚，讓不少網民大表羨慕。沈卓盈在2002年入行，曾參演多部電視劇，獲得不俗成績。最叫人驚訝的，想必是其凍齡外貌，幾乎與年輕時無差別，而且肌膚保持白滑，猶如吃了「防腐劑」。對於護膚減肥法，可從她的社交媒體看出來，以下整理其中4個，大家不妨偷師。



早前踏入42歲的沈卓盈，昨於社交媒體分享與好姊妹們慶生的照片。(IG@jessie_sum)

雖然現年42歲的沈卓盈已為人母，而且淡出幕前已經一段時間，但她依然保養極佳，於今年初分享的賀年相中，可見肌膚雪白滑嫩，身材保持曲線，看來十足少女。

雖然現年42歲的沈卓盈已為人母，但依然保養極佳。(IG@jessie_sum)

沈卓盈減肥秘訣1. 靠亞麻籽健康減肥

相較複雜的減肥法，沈卓盈的都很簡單和健康，曾在接受訪問時透露，在拍劇時會製作健康餐單減肥，每餐都會加入亞麻籽、奇亞籽和蔬菜等食物。

亞麻籽在健康方面非常有幫助，不僅能夠調節血糖和血脂，由於它有豐富的水溶性膳食纖維和奧米加3，有研究顯示，還具降體重和修腰的功效，攝取逾12周或身體質量指數（BMI）超過27的人尤為顯著。因此，大家飲食時，不要詢問醫生意見，並加入適量的亞麻籽。

沈卓盈減肥秘訣1. 靠亞麻籽健康減肥(IG@jessie_sum)

沈卓盈減肥秘訣2. 健身球修身

沈卓盈多從運動中著手，曾指在懷孕前會用健身球運動，透過平衡鍛練全身肌肉，這樣便能訓練核心肌群，讓身體能夠持續燒脂，身形看來更為結實。

沈卓盈減肥秘訣3. 積極做運動

除了室內鍛鍊，沈卓盈亦是位陽光女生，喜歡做運動，曾言會跑步和相約朋友打羽毛球。即使在當媽媽後，她依然持續這習慣，不時於社交媒體分享穿運動服的相片，並附上正面的標籤，似乎樂在其中。她亦會挑戰不同訓練，早前便嘗試空中瑜伽，以維持運動習慣。

沈卓盈減肥秘訣3. 積極做運動(IG@jessie_sum)

沈卓盈早前嘗試空中瑜伽。(IG@jessie_sum)

沈卓盈減肥秘訣4. 愛到海邊走走

此外，從沈卓盈的社交媒體中，不難發現她喜歡到沙灘或海邊，還會與家人和好姊妹玩樂和打卡拍照。由於經常走動可助燃燒更多卡路里，同時也能探索更多地方，趁機紓壓放鬆，因此是個輕鬆簡單的減肥習慣。

沈卓盈減肥秘訣4. 愛到海邊走走(IG@jessie_sum)