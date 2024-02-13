4大必買睫毛修護增長精華 強化睫毛根部 這款日本大賣1800萬支
撰文：女人我最大
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2024睫毛修護液看這篇！每天常常上妝又卸妝，很有可能造成睫毛損傷，因此近幾年市場上也推出許多養護睫毛產品。
以下就整理了PTT、Dcard討論度最高的「睫毛修護液」想要滋養修護睫毛，就快來挑選你的小幫手吧！
2024睫毛修護液推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. Benefit Whoop Lash Serum
Benefit Whoop Lash Serum這款睫毛精華注入芙蓉花和紅花萃取物能促進睫毛健康，強化睫毛根部，使睫毛更強韌不易斷裂，成分單純無賀爾蒙添加。即時戴隱眼時也能安心使用，讓睫毛感受舒適的美容覺！
2. KISSME 睫毛修護精華EX
說到睫毛產品怎能少了睫毛專家KISSME！乘載著27種美容液成分，搭配柔軟刷頭，養護睫毛溫和不刺激、不熏眼，滋養眉毛也OK！更特別的是採用全「無油」配方，所以特別快乾，就連接睫毛也可以每天使用、徹底修護睫毛。
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3. DHC 睫毛修護液
DHC 睫毛修護液日妞人手ㄧ瓶、銷售破1800萬條的睫毛神器！DHC 睫毛修護液含有日本獐芽菜萃取、豆瓣花萃取、人參精華及滋潤保濕的紫草精華等成分，能賦予睫毛根部滋養成分，調理睫毛的生長環境，讓睫毛維持豐盈彈力的極佳狀態，讓我們在使用睫毛夾和卸除睫毛膏時，睫毛比較不易掉落、斷裂，持續使用修護效果超明顯！
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4. Clinique 魔法睫毛增長精華液
Clinique 通過1200次敏感性測試推出的奇蹟賦活睫毛精華液，主打含有多重複合胜肽可強健睫毛髮根，搭配胺基酸複合物，睡前塗抹可在夜間作用，穩定睫毛根部，還有咖啡因、人蔘、薑黃、西印度醋栗提供能深度修護受損的睫毛髮根。
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